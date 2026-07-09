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Morre aos 75 anos a cantora britânica Bonnie Tyler

A artista estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho após sair de um coma induzido

Estadão Conteúdo

A cantora britânica Bonnie Tyler morreu aos 75 anos nesta quinta-feira, 9. A família e sua equipe confirmaram o falecimento, ocorrido "de maneira inesperada durante a noite em um hospital de Portugal".

A artista estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho, após sair de um coma induzido. Sua morte ocorreu em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada, conforme a nota divulgada.

Nascida Gaynor Hopkins em Skewen, no País de Gales, Bonnie Tyler transformou uma voz rouca, resultado de uma cirurgia nas cordas vocais nos anos 1970, em sua marca registrada.

Grandes sucessos que marcaram a carreira

Ela alcançou fama mundial com a canção "It's a Heartache", um hit melancólico que explodiu nas rádios e abriu as portas do mercado americano. Foi na década de 1980 que a cantora entrou definitivamente para a cultura pop.

Em 1983, ela lançou "Total Eclipse of the Heart", uma balada épica produzida e composta por Jim Steinman. O videoclipe teatral da música ajudou a eternizar a cantora no imaginário daquela década.

Outros sucessos notáveis incluem "Bitterblue", "Holding Out For A Hero", "More Than a Lover" e "Lost In France". A faixa "Holding Out for a Hero", de 1984, voltou a ganhar popularidade entre gerações mais jovens ao integrar a trilha sonora do filme "Shrek 2".

Parceria inesquecível no Brasil com Fábio Jr.

Um momento marcante para os fãs brasileiros foi a parceria de Bonnie Tyler com Fábio Jr. Em 1986, eles gravaram uma versão bilíngue da canção "Sem Limites pra Sonhar".

A música se tornou um enorme sucesso no Brasil, tocando intensamente nas rádios e em trilhas românticas de televisão. A cantora relembrou a experiência em entrevista ao Estadão em 2022, durante sua turnê brasileira de 50 anos de carreira.

Naquela ocasião, ela elegeu as cinco maiores cantoras de todos os tempos:

  • Chaka Khan
  • Tina Turner
  • Pink
  • Janis Joplin
  • Miley Cyrus
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