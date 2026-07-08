Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival de Gramado revela seleção; filme com Marina Ruy Barbosa abrirá a 54ª edição

O festival também divulgou os 18 curtas-metragens gaúchos que disputarão o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema

Estadão Conteúdo
fonte

Em "Fuzuê", personagem de Marina é filha do aventureiro Cesar Montebello, interpretado por Leopoldo Pacheco (Foto: Globo)

O Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta quarta-feira, 8, os seis longas-metragens brasileiros selecionados para a mostra competitiva da 54ª edição do evento. Entre eles, estão Nosso Segredo, de Grace Passô, e Feito Pipa, de Allan Deberton.

A organização também confirmou que a cerimônia de abertura, em 14 de agosto, terá a exibição de Antártida, longa dirigido por Bruno Safadi que conta com Marina Ruy Barbosa no elenco. A produção inédita da Globo será apresentada no Palácio dos Festivais, fora da competição.

Além de Marina, o filme reúne Andrea Beltrão, Lázaro Ramos, Leandra Leal, Antonio Calloni e João Vitor Silva no elenco. A estreia de Antártida nos cinemas brasileiros está prevista para 17 de setembro.

O festival também divulgou os 18 curtas-metragens gaúchos que disputarão o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema. As sessões acontecem nos dias 15 e 16 de agosto, com a cerimônia de premiação marcada para a noite do último dia.

Outra novidade foi o anúncio dos homenageados desta edição. O ator, roteirista e diretor Marcos Caruso receberá o Troféu Cidade de Gramado. Já o diretor de fotografia Jorge Henrique Boca será agraciado com o Troféu Sirmar Antunes, enquanto a atriz e produtora Silvia Duarte receberá o Prêmio Leonardo Machado.

Os Prêmios Iecine serão entregues aos cineastas Renato Dornelles e Tatiana Sager (Destaque), à dupla Márcio Reolon e Filipe Matzembacher (Inovação) e à produtora Gisele Hiltl (Legado).

De acordo com a organização, todos os longas da mostra competitiva e parte dos curtas contarão com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, Libras e legendas por meio de aplicativo. Os demais detalhes da programação serão anunciados em coletivas de imprensa no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos dias 13 e 16 de julho.

Longas brasileiros selecionados:

Chorão: Só os Loucos Sabem (SP) Feito Pipa (CE) Justino - Nos Bastidores do Reino (DF) Leite em Pó (MG/SP/RN) Nosso Segredo (MG) Pele de Rinoceronte (RJ)

Curtas-metragens gaúchos selecionados:

O Acumulador de Memórias (Pelotas) Banho Maria (Porto Alegre) Batidão de Botas (Pelotas) Braço Forte (Pelotas) Claudete (Santa Cruz do Sul) Coisa Ruim (Porto Alegre) Drunken Car (Garibaldi) Elisete Tem que Casar! (Caxias do Sul) Estátuas Também Morrem? (Brasil/Hungria/Portugal/Bélgica) Grão (Rio Grande) Manjericão (Xangri-Lá) Mizandrika (Pelotas) Procura-se Ator (Imbé/Tramandaí) Raidinalha (Porto Alegre) O Retorno (Porto Alegre) Terra Bruta (Canoas) A Vaidade é a Última Que Morre (Porto Alegre) O Véu (Porto Alegre)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Festival de Gramado

seleção
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025

A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa

08.07.26 18h09

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

VOLTARAM?

Virginia e Vini Jr. fazem soroterapia nos EUA após Copa; entenda o que é o procedimento

Influenciadora e o atacante da Seleção Brasileira receberam atendimento domiciliar nos Estados Unidos

08.07.26 8h11

CELEBRIDADES

Léo Santana faz treino em academia de Belém e tira fotos com fãs

Cantor baiano está no Pará para realizar um show no aniversário de 413 anos de Bragança nesta quarta-feira (8)

08.07.26 10h27

SESSÃO DA TARDE

Vai ter sessão da Tarde hoje? Veja o filme desta quarta-feira (08/07) na TV Globo

A Sessão da Tarde vai ao ar de segunda a sexta na TV Globo, logo após a edição especial da novela “Além do Tempo”

08.07.26 14h00

prejuízo

DJ Khaled perde R$ 2,5 milhões após apostar no hexa do Brasil na Copa do Mundo

Artista viu aposta de US$ 500 mil acabar com a derrota para a Noruega

08.07.26 8h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda