Vai ter sessão da Tarde hoje? Veja o filme desta quarta-feira (08/07) na TV Globo
A Sessão da Tarde vai ao ar de segunda a sexta na TV Globo, logo após a edição especial da novela “Além do Tempo”
Os telespectadores que costumam acompanhar a Sessão da Tarde voltam a ter a tradicional programação na tarde desta quarta-feira (08/07), já que não acontecerá nenhum jogo da Copa do Mundo 2026.
A TV Globo exibe nesta quarta-feira o filme "Dona Lurdes - O Filme", produção nacional estrelada por Regina Casé. A comédia dramática acompanha a trajetória de Dona Lurdes, uma mãe dedicada que precisa enfrentar uma nova fase da vida após a saída do último filho de casa. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Dona Lurdes - O Filme"?
Dona Lurdes (Regina Casé), é uma mãe e dona de casa que está sofrendo com a síndrome do ninho vazio quando o seu último filho sai de casa. Para escapar da solidão, ela sai em busca de novas maneiras de preencher seus dias e sua vida. Pela sua sede de coisas novas, Dona Lurdes viverá novas experiências, construirá amizades e um novo amor.
Veja o trailer do filme "Dona Lurdes - O Filme"
Informações do filme "Dona Lurdes - O Filme"
- Título original: Dona Lurdes - O Filme
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h30 min
- Nacionalidade: brasileira
- Gênero: comédia, drama
- Lançamento: 2024
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
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