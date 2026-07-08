Vai ter sessão da Tarde hoje? Veja o filme desta quarta-feira (08/07) na TV Globo

Os telespectadores que costumam acompanhar a Sessão da Tarde voltam a ter a tradicional programação na tarde desta quarta-feira (08/07), já que não acontecerá nenhum jogo da Copa do Mundo 2026.

A TV Globo exibe nesta quarta-feira o filme "Dona Lurdes - O Filme", produção nacional estrelada por Regina Casé. A comédia dramática acompanha a trajetória de Dona Lurdes, uma mãe dedicada que precisa enfrentar uma nova fase da vida após a saída do último filho de casa. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Dona Lurdes - O Filme"?

Dona Lurdes (Regina Casé), é uma mãe e dona de casa que está sofrendo com a síndrome do ninho vazio quando o seu último filho sai de casa. Para escapar da solidão, ela sai em busca de novas maneiras de preencher seus dias e sua vida. Pela sua sede de coisas novas, Dona Lurdes viverá novas experiências, construirá amizades e um novo amor.

Veja o trailer do filme "Dona Lurdes - O Filme"

Informações do filme "Dona Lurdes - O Filme"

Título original : Dona Lurdes - O Filme

: Dona Lurdes - O Filme Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h30 min

1h30 min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: comédia, drama

comédia, drama Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)