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Morre Edward Boggiss, ator de 'Sandy & Junior' e 'Malhação', aos 49 anos

Artista também participou de produções "Laços de Família", "O Profeta" e "Floribella"; causa da morte não foi divulgada

Hannah Franco
fonte

Ator de "Sandy & Junior" e "Floribella", Edward Boggiss morre aos 49 anos (Divulgação/Arquivo TV Globo)

O ator Edward Boggiss morreu na última quarta-feira (8), aos 49 anos. Conhecido por interpretar Tony na série "Sandy & Junior", o artista também construiu uma trajetória na televisão brasileira com participações em novelas e séries de sucesso, como "Malhação" e "Floribella". A causa da morte não foi informada.

A notícia foi confirmada por amigos e familiares nas redes sociais. O ator Pedro Garcia Netto publicou uma homenagem ao colega e informou que o velório será realizado nesta quinta-feira (9), às 11h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro.

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A cerimônia de cremação está prevista para as 14h. Edward deixa a esposa e uma filha, Julia Boggiss, que também se despediu do pai com uma mensagem emocionante nas redes sociais: "Descanse em paz, papi. Te amo para sempre".

image Edward Boggiss era o vilão de "Sandy & Junior". (Reprodução/TV Globo)

Carreira na TV

Ao longo da carreira, Edward Boggiss acumulou trabalhos em diferentes emissoras e produções de destaque. Na TV Globo, um de seus personagens mais lembrados foi Tony, da série "Sandy & Junior", exibida em 1999.

Também participou da novela "Esplendor", vivendo Otávio Guerreiro, além de integrar o elenco de "Malhação", "Laços de Família" e da minissérie "Um Só Coração".

Em 2004, interpretou a versão jovem de Anselmo em "Começar de Novo" e, dois anos depois, deu vida ao personagem Pelópidas em "O Profeta". Fora da Globo, também atuou em produções como "Floribella", "Chamas da Vida" e no filme "Canta Maria".

Seu último trabalho na televisão foi na série "A Vida Alheia", exibida em 2010.

Além da atuação, Edward também trabalhou como diretor e desenvolveu projetos voltados à educação e ao trabalho social, mantendo uma carreira ligada às artes mesmo após se afastar das novelas.

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