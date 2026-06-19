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Festival 'Vem Louvar Pará' retorna a Belém com megaestrutura

Confira o line-up completo, horários e detalhes do grande encontro que vai movimentar o Mangueirão nos dias 26 e 27 de junho. Entrada franca

O Liberal
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Thalles Roberto estará em mais uma edição do Vem Louvar Pará (Bruno Cruz/Ag. Pará)

Nos próximos dias 26 e 27 de junho, Belém será o cenário da segunda edição do Vem Louvar Pará, um festival que já se consolidou no calendário da comunidade cristã paraense. Entre 2025 e 2026, o evento realizou seis edições marcantes, expandindo-se da capital para o interior do estado como um poderoso momento de celebração, fé e união, como Marabá, Altamira, Breves, dentre outros. 

Com entrada gratuita, o encontro acontece no estacionamento do Estádio Mangueirão, com abertura dos portões programada para às 17h e o início das apresentações às 19h, prometendo atrair caravanas de diversas regiões e milhares de famílias para dois dias de intensa adoração.

A programação da sexta-feira, 26 de junho, abre o festival em grande estilo com uma forte vertente de adoração contemporânea e congregacional. O público poderá acompanhar o talento de Julliany Souza, voz marcante da nova geração do worship que tem tocado corações com suas interpretações profundas e espontâneas. A noite também contará com o lendário ministério Diante do Trono, que traz na bagagem décadas de história e hinos que moldaram o louvor congregacional no Brasil. Completando o line-up do primeiro dia, o cantor Thalles Roberto promete contagiar o Mangueirão com sua energia única, unindo uma técnica vocal impecável, ritmos grooveados e um testemunho impactante de restauração.

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No sábado, 27 de junho, o festival continua com uma diversidade de estilos que atravessa gerações. O pop rock clássico e as baladas românticas e inspiracionais ficam por conta do Novo Som, uma das bandas mais longevas e queridas do cenário gospel nacional. A sensibilidade e a potência vocal de Bruna Karla também farão parte da noite, trazendo grandes sucessos que marcam a música cristã há anos. O público ainda receberá a poesia e a profundidade de Anderson Freire, um dos maiores compositores e intérpretes do país, conhecido por suas letras tocantes que geram forte identificação. Para fechar com chave de ouro, a jovem Isadora Pompeo traz sua identidade moderna e canções pop que conversam diretamente com a juventude, consolidando a expectativa de um encerramento inesquecível e de forte expressão de fé.

A última edição do festival foi realizada em Altamira, na região do Xingu, este mês, e reuniu mais de 40 mil pessoas em uma noite marcante de louvor com shows de Aline Barros, Isadora Pompeo e da banda Novo Som. O município foi a sexta cidade paraense a acolher o projeto. Para garantir a tranquilidade do público e dos visitantes, a Polícia Militar montou um esquema especial de segurança que contou com o efetivo de 122 agentes.

Já a estreia do festival em Belém, que ocorreu em 2025, movimentou a capital com dois dias de programação intensa. Na ocasião, o palco principal recebeu grandes fenômenos da música gospel nacional, como Fernandinho, Thalles Roberto, Aline Barros, Maria Marçal, Isadora Pompeo, a dupla Jefferson & Suellen e a banda Som e Louvor.

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