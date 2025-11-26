VÍDEO: Pocah é chamada de 'baranga' por policial civil durante gravação

A cantora Pocah relatou ter sido alvo de um insulto vindo de uma viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro enquanto gravava stories para o Instagram nesta quarta-feira (26). Nas imagens publicadas pela artista, é possível ouvir uma voz masculina, vinda de dentro do veículo, chamando-a de “baranga”.

No vídeo, Pocah aparece caminhando e iniciando um diálogo com os seguidores sobre sua rotina. “Boa tarde, hoje tem ensaio…”, disse a cantora, antes de ser interrompida pelo comentário vindo de dentro do carro da corporação. A artista, surpresa, reagiu imediatamente enquanto ainda filmava a cena.

VEJA MAIS

“Gente, a polícia me chamou de baranga. O carro da polícia me chamou de baranga, gente. Como explicar o Brasil? Um policial me chamou de baranga e eu gravei, que loucura!”, afirmou.

A publicação repercutiu nas redes sociais, onde seguidores demonstraram apoio à artista e questionaram a postura do agente envolvido. Até o momento, Pocah não informou se pretende formalizar denúncia.