Episódio de racismo entre Rodolfo e João Luiz no BBB completa um ano; relembre o caso

Foi dentro de um ‘Jogo da Discórdia’, no dia 06 de abril de 2021, que o Brasil presenciava o desabafo do professor de Geografia João Luiz, na época com 24 anos, depois de um comentário racista de Rodolfo, no Big Brother Brasil, o BBB 21. O cantor comparou o cabelo ‘black power’ com a peruca da fantasia do Monstro de homem das cavernas. No primeiro impacto, João disse ter ficado sentido, mas preferiu ficar calado e expor na dinâmica que acontece todas às segundas-feiras.

O caso foi parar na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Rio de Janeiro (RJ). Artistas, fã e internautas manifestaram apoio ao professor e cobraram retratação da produção do reality sobre o ocorrido. No dia seguinte à noite, no horário da transmissão do programa na TV Globo, o apresentador Tiago Leifert entrou ao vivo. As falas foram diretas.

VEJA MAIS

“Eu vi sua defesa, bastião. E quando eu era mais novo, no colégio, também brincavam com meu cabelo. Aliás, o pouco que me resta não é liso. As pessoas brincavam que era cabelo de lixa, mas isso nunca fez a menor diferença para mim. Um cabelo black power não é um penteado. É mais do que um penteado. É um símbolo de luta, resistência, foi o que os pretos americanos usaram como símbolo antirracista, eles vestiam o black power para mostrar que eles se amavam. Há pouquíssimos anos atrás uma pessoa negra tinha que levantar de um ônibus para um homem branco sentar. Historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, suja, feia. Não existia cosmético para a pele da Camilla até pouquíssimo tempo atrás. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João não é sobre um penteado. Você está falando de um símbolo, da ancestralidade do João, tem muito aí”, iniciou a fala.

O discurso do apresentador emocionou o público que manifestou apoio nas redes.

Tiago Leifert, antes de eliminar Rodolffo Matthaus, com 50,4% dos votos, reforçou: ‘Eu não vejo maldade no que você fez e, ao mesmo tempo, legitimo a dor do João. Tem milhares de meninos e meninas pretos e pretas que sentem a dor que o João sentiu. O sem querer e o de propósito doem do mesmo jeito’.

Na época, o cantor se retratou sobre o comentário dentro e fora da casa, pedindo desculpas publicamente sobre a ação.