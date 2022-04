BBB 22: Gustavo e Natália voltam a discutir no reality por água e comida

Os desentendimentos do Jogo da Discórdia ainda estão rendendo nesta terça-feira (5), no Big Brother Brasil. Durante a tarde, Natália e Gustavo voltaram a discutir, na sala do BBB 22. A justificativa do empresário é que a sister não pensa na coletividade e abusa dos banhos e da comida.

A designer de unhas chegou a dizer, na sala, que o banho é o único momento que ela pode ficar em paz. Gustavo reforçou: “Pode ser. Na sua casa pode ser, aqui não (...) Se todo mundo tomasse banho como você toma, estaríamos prejudicados. Você tomar banho de cem litros, não é todo mundo que pode tomar”, continua o brother.

A discussão não parou por ai. Gustavo ainda falou sobre a comida. “Você enfiou uma banana numa lata de leite em pó”. O debate continua. E Natália questiona: “E você precisava falar de banana no ao vivo?”. “Você quer que eu fale o que eu queria falar então?”, questiona Gustavo.

A Natalia alega que nunca prejudicou ninguém com as ações no jogo, mas Gustavo não concordou com a informação. “Ah me poupe Natália! Não consegue admitir o seu erro, mulher!”.

A sister repete: “Mas eu falei que eu estou certa?”. “Você se desculpa argumentando! Isso não é desculpa!”, afirma o brother. Veja um trecho da discussão:

O surfista Pedro Scooby entrou na discussão: “Você colocar uma colher na boca, colocar no leite e colocar na boca de novo é falta de educação”. “Está tudo certo, ok. Quanto a isso tá bom, Pedro”, concorda a designer de unhas.