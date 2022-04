Post na rede social de Arthur Aguiar, do BBB 22, pode custar R$ 100 mil

Arthur Aguiar, que entrou no BBB 22 com a imagem manchada por traições à esposa Maíra Cardi, reverteu a opinião pública a favor dele durante a participação no reality. O ator e cantor já voltou de quatro paredões e segue com o menor índice de rejeição a cada paredão, sendo, hoje, o provável vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquanto o final do confinamento não chega, Arthur cresce em número de seguidores: já são mais de 12 milhões. Segundo o Uol, a equipe de redes sociais do ator já vem sendo procurada por empresas para contratos de publicidade, incluindo um site de hospedagem, uma rede de supermercados e um aplicativo de delivery.

Atualmente, uma publicação no feed do Instagram de Arthur tem sido avaliada em R$ 100 mil. Um combo de stories poderá sair por até R$ 50 mil. O valor é menor que o cobrado por Juliette quando venceu o BBB 21, que estava com mais do que o dobro de seguidores dele.