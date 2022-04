Enquete BBB 22: Quem você quer que vá para o Quarto Secreto no Paredão Falso?

Chegou a hora de escolher quem vai ganhar o prêmio de ser colocado no Quarto Secreto do BBB 22. O vencedor do Paredão Falso será isolado dos brothers dentro da casa e terá acesso a tudo que acontece entre os confinados, com o direito de interferir na rotina deles. Ou seja, o vencedor do Paredão Falso poderá cortar a água, desligar as luzes, acordar os brothers e até mesmo definir quem vai para a xepa.

Como é o Paredão Falso do BBB 22

Quatro brothers foram indicados para compor o Paredão Falso, sendo que Linn da Quebrada foi indicada pelo líder Paulo André - o P.A. - e teve o direito do contra-golpe. Ela, portanto, puxou Gustavo para a berlinda. Na sequência da Prova do Líder, houve o sorteio de R$ 100 mil e Jessi foi a vencedora. Além do dinheiro, a sister teve o direito de indicar alguém ao paredão e mandou Arthur para a escolha do público. No final da noite, a casa fez votação aberta. Douglas e Eliezer ficaram empatados com quatro votos, cada. Coube ao líder PA fazer o desempate e, naturalmente, colocou Eliezer no paredão.

O quarteto viverá a ansiedade pelo resultado da votação do público sem saber que se trata de um Paredão Falso. Na terça-feira, Tadeu Schmidt vai anunciar o mais votado e o enviará para um Quarto Secreto, de onde a pessoa terá acesso às informações da casa e também poderá interferir na rotina da mesma, definindo o horário do despertador dos brothers, cortando a água da casa e até colocando pessoas na xepa.

Entenda mais sobre o Paredão Falso:

