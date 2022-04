BBB 22: parcial da enquete aponta Arthur Aguiar como o escolhido para 'vencer' o paredão falso

Em pesquisa feita nas redes sociais do O Liberal, Arthur Aguiar se mantém à frente na escolha do público para o Paredão Falso que acontecerá no "Big Brother Brasil 22", nesta terça-feira, 5.

No Twitter, o cantor aparece com 56% dos votos, Gustavo fica atrás com 37,4%, em seguida está Linn com 5,8% e Eliezer com 0,7%.

Já no Facebook o resultado se assemelha: Cerca de 281 pessoas querem que Arthur vá para o Quarto Secreto no Paredão Falso, enquanto 28 preferem Gustavo, 22 pessoas votaram em Linn e 1 escolheu Eliezer.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)