BBB 22: saiba o que é capacitismo, termo usado por Natália que gerou polêmica na internet

O Jogo da Discórdia da noite de segunda-feira (04/04) do BBB 22 rendeu uma grande discussão na internet acerca do termo capacitismo, citado por Natália para justificar a plaquinha de "atitude de centavos" dada a Gustavo. Na ocasião, a sister disse que os participantes não eram burros e nem "retardados", mas pediu desculpa logo em seguida afirmando que a palavra usada era capacitismo. Pensando nisso e na repercussão na internet, o Oliberal.com explicou o que é o termo citado pela participante, confira.

O que é capacitismo?

Capacitismo é um termo que se refere ao conjunto de atitudes que discriminam e subestimam pessoas com deficiência. "O capacitismo é a ideia de que pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiência, tratadas como anormais, incapazes, em comparação com um referencial definido como perfeito”, conceitua a escritora e cofundadora da empresa PONTE Educação para a Diversidade, Lau Patón.

Por que o termo retardado é capacitista?

O retardo nada mais é do que um atraso, algo que possui um ritmo mais lento. A palavra "retardado", entretanto, é muito usada em tom pejorativo, geralmente para falar de alguém "ignorante", "arrogante", em um teor ofensivo. Por isso, é um termo que caiu um desuso, até mesmo para se referir ao ritmo de alguém em função de sua deficiência, já que acabou sendo utilizado muito mais como uma forma de ofender do que para definir características pessoais.

Quais outras palavras e frases capacitistas devem ser banidas do vocabulário?

Doido(a), maluco(a): esses termos são formas pejorativas de se referir a pessoas com doenças psíquicas e, portanto, não devem ser utilizados.

Retardado(a), débil mental: usadas como ofensas, essas palavras têm relação com problemas cognitivos e intelectuais.

"João sem braço": uma expressão muito usada, mas que carrega preconceito por se tratar de pessoas com deficiência física.

"Que mancada": termo relacionado a uma atitude ruim de uma pessoa, porém, faz referência pejorativa de pessoas com dificuldade motora.

"Está surdo(a), está cego(a)": expressões usadas com a intenção de ofender e estão relacionadas às condições de pessoas com comprometimento da audição ou da visão.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)