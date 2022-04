Resumo BBB: Medo, novos alvos e jogo da discórdia marcam a noite de segunda-feira (04/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (04/04), mais um dia dos confinados da casa do BBB 22. Apesar de tranquilo, o dia foi marcado por muito medo do paredão, novos alvos e briga no Jogo da Discórdia. Veja o que aconteceu.



Medo do paredão marca o dia dos brothers

Linna conversando sobre o paredão. (Foto: Gshow)

O paredão falso formado na noite de domingo deixou todos os brothers da casa em clima de tensão, principalmente os emparedados Linna e Arthur Aguiar. Depois de passar a noite em claro sem conseguir dormir, Linna começou a se questionar se seria a antagonista do grupo do quarto Grunge, revelando, ainda, que já esperava que iria enfrentar Arthur Aguiar na berlinda, mas que não queria que esse fosse o momento. "A gente não tem um atrito direto na casa, mas a gente também não tem uma relação", destacou a artista. Ela deu continuidade no desabafo e pontuou que sua relação com o ator são movimentos que se opõem dentro do jogo, mas que havia escolhido enfrentar Gustavo e não Arthur no paredão. "Eu não tenho uma relação de antagonismo com o Arthur. Eu me tornei antagonista do outro grupo", finalizou.

Já Arthur Aguiar confessou para Paulo André que está sentindo que será o grande eliminado desta terça-feira (05/04). O carioca confessou que nos outros paredões não se sentia ameaçado, mas neste está achando que irá sair. "Estou dando o papo antes, para você já se acostumar com a ideia", avisou ele. Vale lembrar que o eliminado no paredão falso terá o direito a várias regalias dentro do quarto secreto, podendo desligar a água da casa, botar todos na Xepa e acordar todo mundo a hora que quiser.

Confinados acreditam em duas eliminações e apontam novos alvos

O paredão com quatro participantes da casa rendeu várias análises sobre a possibilidade de duas eliminações no reality. Sem saber que a berlinda é falsa, Pedro Scooby e Paulo André avaliaram o painel tático da academia e especularam se apenas sete pessoas iriam ficar no jogo, já que quatro estão na reta da eliminação, afirmando que, caso duas pessoas saissem, os brothers iriam votar em Natália na próxima semana.

Na cozinha, Gustavo também se mostrou confiante na eliminação de dois emparedados. "Foram quatro [pessoas] e acho que vão sair dois. Por causa disso. A chance que era de 33% caiu para 25%. Fazendo a matemática simples. E sei que estou indo com pessoas fortes. Embora eu confie em mim", revelou ele para Linna e Natália.

Placas de atitude de 'milhões e centavos' esquentam o clima no Jogo da Discórdia

Eliezer, Natália, Linna e Jessilane no Jogo da Discórdia. (Foto: Gshow)

Depois de muito especular se teria ou não Jogo da Discórdia na segunda-feira, os confinados do BBB 22 foram informados por Tadeu Schmidt que a dinâmica iria acontecer na área externa, com todos os nove participantes tendo que dar duas plaquinhas para os seus adversários: atitude de milhões e atitude de centavos. Natália foi quem mais recebeu a placa de 'atitude de centavos', que foram justificadas pelos atritos da designer de unha dentro da casa, além da falta de senso de coletividade. Gustavo e Pedro Scooby foram os que mais receberam as placas de 'milhões', confira como ficou:

Gustavo

Atitude de milhões: Pedro Scooby

Atitude de centavos: Natália

Linn da Quebrada

Atitude de milhões: Douglas Silva

Atitude de centavos: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar

Atitude de milhões: Paulo André

Atitude de centavos: Jessilane

Eliezer

Atitude de milhões: Natália

Atitude de centavos: Pedro Scooby

Natália

Atitude de milhões: Eliezer

Atitude de centavos: Gustavo

Paulo André

Atitude de milhões: Arthur Aguiar

Atitude de centavos: Linn da Quebrada

Douglas Silva

Atitude de milhões: Gustavo

Atitude de centavos: Natália

Jessilane

Atitude de milhões: Pedro Scooby

Atitude de centavos: Paulo André

Pedro Scooby

Atitude de milhões: Gustavo

Atitude de centavos: Natália

Sisters questionam atitude de Arthur Aguiar e brothers apontam controvérsias em Linna

Como de costume, o Jogo da Discórdia botou fogo no parquinho do reality e logo após o fim da dinâmica, as Comadres Jessilane, Linna e Natália saíram para conversar sobre as discussões do programa ao vivo. No papo, Jessilane revelou que não consegue formular um pensamento sobre Paulo André, pois o brother tem um jeito que a faz parecer desequilibrada. Linna concordou com a fala da amiga, que continuou reclamando do jeito de outro participante, Arthur Aguiar. "Do nada, Arthur virou advogado de todos eles. Ainda agora, estava jogando sozinho, [agora] defende todo mundo, entendi nada", disse ela.

Já os meninos do quarto Grunge aproveitaram o momento para falarem de um desafeto em comum, Linna. Arthur pontuou que a artista tem atitudes contraditórias no jogo e que isso se evidenciou após a sister ganhar o líder e colocar Paulo André no paredão. "Se o programa inteiro ela tem o DG como alvo, e todo Jogo da Discórdia ela bota o DG, bota placa de ardiloso, mais desagradável... E na hora de indicar alguém ela indica o PA, que é o cara que ela dança junto, que brinca na casa, para mim não faz sentido nenhum", disse o ator.

