Sophia, filha de Arthur Aguiar, é atacada por hater do pai e Maíra Cardi expõe post nas redes

Na noite desta sexta-feira (02), Maíra Cardi, influenciadora digital e ex-BBB, expôs em suas redes um post feito por um hater do marido, Arthur Aguiar, que está confinado no BBB 22 e é pai de Sophia, de apenas três anos. No post, o homem desejou que algo grave ocorresse com a menina para que o pai fosse obrigado a sair do programa.

“Podia acontecer alguma coisa com a filha do Arthur para ele ter que sair logo do BBB”. Na sequência, ele diz não suportar mais ver Arthur na casa mais vigiada do Brasil: “Eu não estou suportando esse anão de merd*”.

Revoltada, a influenciadora pediu oração para a criança.

Post contra a filha Sophia Cardí (Divulgação @mairacardi)

“Gente, isso é muito sério. Não ataquem uma criança! Que maldade! Que deus possa preencher o coração dessa moça de amor, para que ela possa se sentir tão amada ao ponta de transbordar o que não tem. Deus guarde e proteja minha filha da maldade que não pertence a ela! Não deixem de orar pela vida da Sophia. Obrigada”, escreveu.