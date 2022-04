BBB 22: Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva estão no 11º paredão

A noite desta sexta-feira (1º) foi agitada dentro do Big Brother Brasil, BBB 22. Isso porque os participantes foram surpreendidos com a formação do 11º paredão. O apresentador Tadeu Schmidt explicou como seria a dinâmica de hoje. Os participantes imaginaram que era brincadeira, por ser 1º de abril, dia da mentira, mas um dos bbbs vai sair no próximo domingo (03).

O anjo da semana, Jessilane, até tentou imunizar a Linn, mas descobriu ao longo da explicação que o poder lhe garantia imunidade. Em seguida, o líder Gustavo descobriu que poderia votar duas vezes. O brother teve que escolher entre Arthur e Paulo André, um dos monstros da semana, para ir direto à berlinda. O empresário chamou o Paulo André. No segundo poder, Gustavo escolheu Eslovênia.



Pela votação da casa, Douglas Silva recebeu cinco votos, enquanto a Linn ficou com quatro. Dessa forma, Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva são os indicados da vez.





Veja como foi a votação no confessionário: