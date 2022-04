BBB 22: No monstro, P. A. ameaça não dar estalecas para comprar comida na xepa

Paulo André, assim como Arthur Aguiar, não gostou nada de ter ido para o monstro essa semana no "Big Brother Brasil 22". O atleta revelou sua frustração antes de vestir a fantasia.

Ele ainda ameaçou não contribuir não contribuir com as compras semanais da xepa, por ter sido retirado do grupo vip. Ele, que perdeu 300 estalecas ao ser colocado no monstro, afirmou que não vai dar nenhum valor para a xepa.

"Mano, eu passo fome, mas eu não dou dinheiro pra essa xepa. Papo reto", disse a Arthur. "Não, eu nem vou ter pra dar, vou dar 200 que é o que eu tenho", respondeu o ator, saindo do banheiro privativo. "Vou dar nada, vou dar zero. Se tiver como dar zero, vou dar zero. Uma estaleca", ameaçou o atleta. "Ah, você pode dar quanto você quiser", explicou o marido de Maíra Cardi.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)