BBB 22: Jessilane vence a prova do anjo e coloca Arthur e Paulo André no monstro

Após a última prova da liderança que consagrou Gustavo como o novo líder do BBB 22, nesta sexta-feira, 01/04, foi realizada a décima primeira prova do anjo, que terminou com Jessilane no posto de anjo da semana.

Após uma disposta árdua, a professora de biologia ganhou sua primeira prova dentro do Big Brother Brasil 22.

A dinâmica começou às 12h22, com os brothers sendo avisados da prova. Depois de duas horas, às 14h22, Jessi se consagrou como o novo anjo e escolheu Arthur e Paulo André como os monstros da semana.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)