Resumo BBB: Novo comando, tensão e estratégias marcam a noite de quinta-feira (31/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (31/03), um dia marcado por tensões para a prova do Líder e reflexões sobre o futuro do jogo, no BBB 22. Além disso, durante a madrugada, aconteceram várias especulações sobre os votos, desabafos e até choro. Veja o que aconteceu:

Nova Liderança e Saudades

A prova do Líder foi muito acirrada entre os brothers. Mas após várias rodadas, em que os confinados tiveram que jogar uma bola em um alvo numerado e tentar marcar o máximo de pontos, Gustavo foi o grande vencedor. O curitibano conseguiu acumular 760 pontos e ao comemorar, mostrou que não esqueceu Lais, seu affair no BBB 22: "você está aqui, Lalá", declarou.

Ao escolher seu Vip, a nova liderança foi mais restrita e Gustavo só pode distribuir duas pulseiras, além da dele. Então ele escolheu Douglas Silva e Paulo André.

Dor de cotovelo

Enquanto uns comemoravam, outros brothers não ficaram nada felizes em não conseguir ir para a final da prova do Líder e o assunto rendeu. Após a dinâmica, Natália foi para o quarto lollipop e lamentou não ter pontuado na última rodada, que a classificaria para talvez conseguir a liderança da semana.

"Realmente, eu queria ganhar uma prova aqui dentro. Tenho o direito de ficar triste e chateada", desabafou.

Momentos depois, em conversa com Linn da Quebrada, ela voltou a falar sobre o assunto: "sentimento de frustração um pouco grande. Porque parece que você está indo e desanda...".

Outra das “comadres” que não ficou feliz com o desempenho na prova foi Jessilane. Ela falou com Natália e contou o que sente: "Sempre tive o sentimento de ser a pior ou uma das piores nas provas. Isso me deixa mal. Parece que eu não tenho destreza para nenhuma das provas que já teve nessa edição", disse.

Brincadeirinhas com fundo de verdade

Enquanto Gustavo mostrava fotos da família pelas câmeras do quarto do Líder, P.A e DG brincaram com a possibilidade de Eslô ser indicada para o paredão desta semana. Os meninos mostraram o avatar da sister como se já estivesse no Paredão, enquanto ela e os outros brothers viam tudo pelo telão da sala.

Linn até chegou a brincar também: "Já colocou a Eslô ali no Paredão", disse. "Boa", comentou Eslovênia, enquanto os brothers riam. Mais tarde, a modelo mostrou que estava preocupada com sua situação no game. Ao conversar com Elieser e Scooby, ela afirmou: "semana que vem tem possibilidade de não estar aqui".

Eli até tentou a acalmar: "Tem o Anjo ainda".

Foco no Anjo

Muitos brothers estão com o foco total na prova do anjo. Eslô já garantiu que, caso consiga o anjo desta semana, irá por P.A. no monstro e o tirar do VIP. Mas parece que o brother estar ciente disso e até comentou sobre a situação com os amigos.

"Se alguém do lado de lá ganhar, já estou me preparando para Xepa", falou o atleta, em conversa com DG e Scooby.

E outra pessoa que está preocupada com o Anjo da semana é o Líder Gustavo. Em conversa com os meninos do quarto grunge, ele comentou sobre a possibilidade de alguém imunizar Eslovênia, seu alvo da semana.

"Só não deixa o Eli ganhar esse Anjo amanhã", disse Gustavo. "Acho que mais gente imunizaria ela (Eslovênia), ali", avalia P.A. "Mas aí eu vou botar quem imuniza ela. Vai ser meu argumento", finaliza o Líder.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)