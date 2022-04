Gustavo garante liderança desta semana no BBB 22

A Prova do Líder, desta quinta-feira (31), do Big Brother Brasil, BBB 22, exigiu dos dez participantes habilidade, concentração e sorte. O apresentado Tadeu Schmidt explicou a dinâmica e tirou as dúvidas. Os brothers e sisters tinham que lançar uma bola por um circuito.





Depois das cinco rodadas iniciais Douglas Silva, Paulo André, Gustavo seguiram para a final. Foram duas rodadas finais. Com 760 pontos, Gustavo acertou mais pontos foi e levou liderança da semana.



VEJA MAIS





Confira a pontuação da primeira rodada:

Scooby – 0 pontos;

Linn – 110 pontos;

Arthur – 0 pontos;

Natália – 150 pontos;

Eslovênia – 0 pontos;

Jessilane- 0 pontos;

Eliezer – 130 pontos;

Douglas Silva – 130 pontos;

Gustavo – 120 pontos;

Paulo André – 120 pontos.

Confira a pontuação da segunda rodada:

Scooby – 120 pontos;

Linn – 120 pontos;

Arthur – 120 pontos;

Natália – 160 pontos;

Eslovênia – 110 pontos;

Jessilane- 0 pontos;

Eliezer – 110 pontos;

Douglas Silva – 130 pontos;

Gustavo – 120 pontos;

Paulo André – 160 pontos.

Confira a pontuação da terceira rodada:

Scooby – 160 pontos;

Linn – 120 pontos;

Arthur – 160 pontos;

Natália – 160 pontos;

Eslovênia – 120 pontos;

Jessilane- 110 pontos;

Eliezer – 110 pontos;

Douglas Silva – 110 pontos;

Gustavo – 130 pontos;

Paulo André – 120 pontos.

Confira a pontuação da quarta rodada:

Scooby – 110 pontos;

Linn – 120 pontos;

Arthur – 120 pontos;

Natália – 120 pontos;

Eslovênia – 0 pontos;

Jessilane- 0 pontos;

Eliezer – 120 pontos;

Douglas Silva – 140 pontos;

Gustavo – 130 pontos;

Paulo André – 130 pontos.

Confira a pontuação da quinta rodada:

Scooby – 120 pontos;

Linn – 120 pontos;

Arthur – 160 pontos;

Natália – 0 pontos;

Eslovênia – 0 pontos;

Jessilane- 110 pontos;

Eliezer – 0 pontos;

Douglas Silva – 160 pontos;

Gustavo – 110 pontos;

Paulo André – 120 pontos.

Confira a pontuação da sexta rodada:

Douglas: 120 pontos;

Gustavo: 120 pontos;

Paulo André: 120 pontos;

Confira a pontuação da setima rodada:

Douglas Silva: 110 pontos;

Gustavo: 130 pontos;

Paulo André: 130 pontos;

Rodada de desempate



1ª Rodada desempate:

​Gustavo: 120 pontos;

Paulo André: 120 pontos;

2ª Rodada desempate:

​Gustavo: 120 pontos;

Paulo André: 120 pontos;



3ª Rodada desempate:

​Gustavo: 120 pontos;

Paulo André: 120 pontos;



4ª Rodada desempate:

​Gustavo: 150;

Paulo André: 130;





Confira como será a dinâmica da semana:

Quinta-feira (31/03)

Prova do Líder de habilidade - todos participam

Sexta-feira (01/04)

Prova do Anjo

Anjo Autoimune

Formação de Paredão

Líder manda pro Paredão um dos dois castigados do Monstro

Líder indica mais uma pessoa

O mais votado pela casa também vai para o Paredão

Não há Prova Bate-Volta

Domingo (03/04)

Eliminação

Prova do Líder

Formação de Paredão