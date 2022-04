BBB 22: Saiba como será a formação do paredão nesta sexta-feira (01/04)

Nesta sexta-feira (01/04) tem a formação do décimo primeiro paredão do BBB 22, será feita no confessionário. O programa começa após a novela Pantanal.

Na tarde desta sexta-feira, Jessi venceu a Prova do Anjo, ela colocou Arthur Aguiar e Paulo André e cumprem o castigo do monstro pirata, vale lembrar que um deles será indicado pelo Líder, Gustavo, para o paredão.

A escolha de Jessi reflete na divisão da casa, já que Paulo André estava no VIP de Gustavo e foi para a xepa.

Confira a programação do BBB 22 desta sexta-feira

Anjo autoimune;

Líder manda pro paredão um dos dois castigados pelo Monstro (Arthur e P.A.);

Líder também indica mais uma pessoa;

Casa vota no confessionário;

O mais votado vai pro paredão.

O brother menos querido pelo público será eliminado no domingo (3), quando será realizada a prova do líder e formado um novo paredão.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)