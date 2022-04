BBB: Anitta revela sua torcida no paredão falso e dá sugestão: 'Comigo dentro'

Anitta quer Gustavo Marsengo como eliminado no paredão falso desta terça-feira, 5, no BBB 22. A cantora, que nunca deixa de comentar o reality, revelou sua torcida em um vídeo publicado nas redes sociais do participante, onde também dá uma sugestão para a dinâmica.

“Olha, eu acho, que tem que ir para esse Quarto Branco [Quarto Secreto] é o Gustavo, gente. Pelo amor de Deus. O povo vai saber que é paredão falso na hora, se o Arthur sair. Então, eu queria que o Gustavo estivesse nesse Quarto Branco com eu (sic) lá dentro, de preferência, já esperando para ajudar ele a assistir o jogo de dentro da casa”, diz Anitta em vídeo publicado nas redes de Gustavo. Assista:

Gustavo Marsengo disputa a preferência do público no primeiro paredão falso do Big Brother Brasil 22. O mais votado pelo público deve ficar confinado em um quarto secreto, onde conseguirá acompanhar a casa como um telespectador. No páreo, o público escolhe entre Gustavo, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Eliezer.