BBB 22: saiba que horas sai o resultado do paredão falso hoje (05/04); vote na enquete

A rede Globo exibirá na noite desta terça-feira (05/04) uma dinâmica completamente diferente no BBB 22. Para agitar o jogo e confundir os participantes do reality, o programa desta semana será de paredão falso e brother com poder de Big Boss. Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão na disputa para conseguir ir ao tão esperado “Quarto Secreto”.

Segundo a programação da emissora, o BBB 22 vai ao ar às 22h35 (horário de Brasília), logo após a exibição de Pantanal. Como acontece toda a semana, um deles “sairá” hoje, mas não será eliminado. Como já aconteceu em outras edições do programa, o brother escolhido pelo público irá para um quarto secreto de onde poderá acompanhar tudo o que rola no reality, e ainda terá alguns poderes extras.

Quais os poderes de quem vai ao quarto secreto do BBB?

De acordo com o que foi divulgado por Tadeu Schmidt, a pessoa escolhida no paredão falso terá alguns poderes que interferem no jogo desta semana no BBB. Entre eles estão:

Cortar a água da casa;

Acordar os brothers a qualquer hora;

Colocar todo mundo na xepa;

Trancar todos no jardim ou trancar todos dentro de casa.

