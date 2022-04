Quarto Secreto: estrategicamente, Arthur Aguiar libera cooler no BBB 22

O Arthur Aguiar usou o primeiro poder do Quarto Secreto, no BBB 22, na madrugada desta quarta-feira (06). Minutos depois de liberarem o recurso, o cantor escolheu a opção de mandar um cooler estrategicamente. Isso porque, quando os participantes consomem bebidas alcoólicas no reality, eles se 'soltam' e falam o que pensam. 'Eles bebem, falam mais', disse cantor.

Além de garantir bebidas aos participantes, o cantor libera o poder de escutar e monitorar o que falam dele dentro da casa. O brother agradeceu ao Brasil por essa oportunidade.