BBB 22: Arthur é o mais votado no 'Paredão Falso' e garante o direito ao ‘Quarto Secreto’

Arthur Aguiar ganhou o direito de ir para o Quarto Secreto, nesta terça-feira (05), no Big Brother Brasil. Com 82,08%, o cantor foi o mais votado no ‘paredão falso’. O brother disputou esta regalia do BBB 22 com Linn da Quebrada (6,26%) Eliezer (0,4%) e Gustavo (10,54%).

O brother ganhou o poder de acompanhar os passos dos demais participantes do reality, além de acionar algumas opções que geram impacto dentro da casa mais vigiada do Brasil. O apresentador Tadeu Schmidt explicou como funcionará.



Arthur poderá usar, uma única vez, alguns cards. A TV vai liberar os áudios automaticamente por um tempo. Entre as bonificações estão: rever trechos do BBB, acesso ao cooler; cortar a água da casa; acordar os brothers a qualquer hora; colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro de casa.

Poder 1 - Colocar a casa inteira na xepa

Uma das opções do ‘Quarto Secreto’ é botar os demais participantes na parte ‘pobre da casa’. Cabe ao Arthur o poder de escolha. Se ele acionar o botão, pode ficar mal com os seus companheiros.

Poder 2 - Cortar a água do reality

O segundo botão é o de cortar a água do BBB 22. Esse item tem dado o que falar na casa, já que os participantes precisam controlar os gastos para não serem punidos. Gustavo e Douglas brigaram recentemente com Natália pelo uso excessivo do recurso.

Poder 3 - Acordar os brothers a qualquer hora

Arthur também vai ter a opção de soar os alarmes a qualquer horário do dia. O acionamento segue a mesma regra dos demais, uma única vez.

Poder 4 – Trancar os BBBs na área externa ou interna

Essa é uma das opções do Arthur, no quarto secreto. Ao acionar a opção, o cantor tranca os BBBs na área externa ou interna da casa. Priva-os, assim, da liberdade de ir e vir do elenco, limitando o acesso e forjando manutenções internas ou externas.

Poder 5 – Tirar a prova das amizades

O cantor poderá acompanhar 24h a rotina dos BBBs no quarto secreto. É possível flagrar conversas e reconhecer amigos e rivais.

Poder 6 – Entrada de cooler

Esse foi um dos poderes que o Arthur pensou em acionar nos primeiros minutos no quarto secreto. Isso porque, quando os participantes consomem bebidas alcoólicas eles se “soltam” e falam o que pensam.

Poder 7 – Flashback

Arthur poderá ver certos trechos do BBB, para saber a reação e o que falaram durante a saída do brother no reality.