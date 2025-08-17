Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mestre Damasceno é homenageado na abertura da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Damasceno é reconhecido como um dos grandes guardiões da oralidade da Amazônia

O Liberal
fonte

Mestre Damasceno construiu uma carreira marcada pela força da tradição oral. (Ag. Pará)

A abertura da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, na noite de sexta-feira (16), foi marcada por emoção e reverência à cultura popular paraense. O evento, realizado no Hangar, homenageou o Mestre Damasceno, cantor, compositor e símbolo da tradição oral amazônica, em um bate-papo que reuniu o pesquisador Guto Nunes e o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Agenor Sarraf.

Natural da Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, no Marajó, Damasceno é reconhecido como um dos grandes guardiões da oralidade da Amazônia. Aos 70 anos, o artista carrega uma trajetória marcada pela resistência cultural, mesmo após perder a visão aos 19 anos. Criador do espetáculo Búfalo-Bumbá e líder do grupo Nativos Marajoara, ele continua a encantar públicos com seu trabalho que mistura carimbó, boi-bumbá e ancestralidade.

Durante a conversa, Guto Nunes destacou a sensibilidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) ao prestar a homenagem. “É uma reparação simbólica. Damasceno, por muito tempo, esteve fora dos espaços convencionais da literatura, por sua obra ser oral, mas agora recebe o reconhecimento que merece. É um mestre que rompeu barreiras e chegou até a academia com dissertações sobre sua arte”, afirmou.

A relevância do homenageado também foi ressaltada por Agenor Sarraf, que chamou atenção para a profundidade dos saberes representados por Damasceno. “Seu espetáculo Búfalo-Bumbá é um patrimônio que une a herança africana e indígena. Valorizar sua trajetória é reconhecer modos de explicar o mundo que mantêm a floresta viva, em tempos de crise climática”, pontuou.

A jornalista e militante cultural Priscila Cobra, presente ao encontro, também exaltou a importância do mestre como inspiração. “Ele é força, poesia e resistência. Traduz em suas composições o vínculo com o território, o quilombo e a natureza. Para nós, que lutamos pela cultura popular, é uma referência viva”, destacou.

Ao longo da carreira, Damasceno recebeu diversas honrarias, como a Comenda Eneida de Moraes, a Medalha Mestre Verequete e o título de Cidadão de Belém, todos em 2023. No mesmo ano, sua obra foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará. Em 2024, tornou-se imortal da Academia Marajoara de Letras e foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira.

A noite seguiu com apresentações marcantes de outros expoentes do carimbó e da música marajoara. Subiram ao palco o Mestre Robledo, herdeiro do legado do Mestre Pau Que Ronca; o Mestre Eliezer, de Soure, com seu grupo Cruzeirinho; e os Nativos Marajoara, comandados por Damasceno. O público celebrou com danças e aplausos as músicas que mantêm viva a tradição do Marajó.

“Foi uma noite de celebração, de continuidade. Não homenageamos apenas um artista, mas uma história de luta, ancestralidade e amor pela Amazônia”, concluiu Guto Nunes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

feira do livro

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

MAIS LIDAS EM BELÉM

BASÍLICA

Basílica de Nazaré passa por sua primeira grande restauração e reforça vínculo com fiéis

A Basílica Santuário de Nazaré será fechada entre os dias 1 e 8 de setembro para readequações de som, iluminação e outros ajustes técnicos necessários

17.08.25 7h30

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Qual ônibus passa no Parque da Cidade em Belém? Veja como chegar ao local

Descubra como ir de ônibus ao Parque da Cidade, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

08.07.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda