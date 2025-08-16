Capa Jornal Amazônia
28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é a quarta maior do país, diz vice-governadora

Representante do governo destacou a potência do evento durante a cerimônia de abertura, neste sábado (16)

Abertura é marcada por homenagens e reconhecimento (Marco Santos | Agência Pará)

Durante a abertura da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, neste sábado (16), a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, celebrou os méritos do evento que. “A Feira Pan-Amazônica é a maior da região Norte e a quarta maior do Brasil. É muito importante porque valoriza a nossa cultura”, ressaltou. O evento reuniu escritores, artistas e representantes da cultura popular até o dia 23 de agosto e, nesta edição, têm como homenageados a escritora Wanda Monteiro e o cantor e compositor Mestre Damasceno.

Ghassan também destacou a expectativa de público, que pode superar os 400 mil visitantes e aproveitou o momento para convidar as pessoas a comparecem. “Recebemos aqui artistas e escritores que preservam e difundem a nossa história. Convido toda a população a participar: esperamos cerca de 400 mil pessoas ao longo da programação”, afirma. Ao lado da secretária de cultura, a vice-governadora também visitou os estandes da feira.

Na solenidade de abertura, houve a cerimônia de entrega simbólica de livros aos homenageados desta edição, com a presença da representante do estado. Durante as homenagens, escritora Wanda Monteiro emocionou-se com a lembrança do sue pai, Benedicto Monteiro, também mencionado.

“Nós temos a obrigação de compreender a importância da literatura para a nossa existência. Meu maior agradecimento à organização da feira, que durante esses sete dias celebra a literatura e a cultura do nosso povo”, disse.

Confira a programação deste domingo (17)

  • 9h20 - Espetáculo Cênico
  • 10h - Espetáculo Teatral
  • 10h45 - Performance Literária
  • 11h30 - Teatro de Bonecos
  • 15h - Roda de Conversa: "Clima, Cultura e Memória Popular"
  • 16h30 - Roda de Conversa: "Racismo Ambiental"
  • 17h30 - Roda de Conversa: "Mulheres, Saberes e Sustentabilidade"
  • 19h - Bate-papo com Cristina Serra e Roberta Sodré
  • 20h - Show de Alba Mariah e Andréa Pinheiro

Fonte: Portal oficial da Feira do Livro

