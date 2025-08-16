28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é a quarta maior do país, diz vice-governadora

Durante a abertura da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, neste sábado (16), a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, celebrou os méritos do evento que. “A Feira Pan-Amazônica é a maior da região Norte e a quarta maior do Brasil. É muito importante porque valoriza a nossa cultura”, ressaltou. O evento reuniu escritores, artistas e representantes da cultura popular até o dia 23 de agosto e, nesta edição, têm como homenageados a escritora Wanda Monteiro e o cantor e compositor Mestre Damasceno.

Ghassan também destacou a expectativa de público, que pode superar os 400 mil visitantes e aproveitou o momento para convidar as pessoas a comparecem. “Recebemos aqui artistas e escritores que preservam e difundem a nossa história. Convido toda a população a participar: esperamos cerca de 400 mil pessoas ao longo da programação”, afirma. Ao lado da secretária de cultura, a vice-governadora também visitou os estandes da feira.

Na solenidade de abertura, houve a cerimônia de entrega simbólica de livros aos homenageados desta edição, com a presença da representante do estado. Durante as homenagens, escritora Wanda Monteiro emocionou-se com a lembrança do sue pai, Benedicto Monteiro, também mencionado.

“Nós temos a obrigação de compreender a importância da literatura para a nossa existência. Meu maior agradecimento à organização da feira, que durante esses sete dias celebra a literatura e a cultura do nosso povo”, disse.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Feira do Livro sedia lançamento de livros e outras atrações neste domingo (17) em Belém]]

Confira a programação deste domingo (17)

9h20 - Espetáculo Cênico

10h - Espetáculo Teatral

10h45 - Performance Literária

11h30 - Teatro de Bonecos

15h - Roda de Conversa: "Clima, Cultura e Memória Popular"

16h30 - Roda de Conversa: "Racismo Ambiental"

17h30 - Roda de Conversa: "Mulheres, Saberes e Sustentabilidade"

19h - Bate-papo com Cristina Serra e Roberta Sodré

20h - Show de Alba Mariah e Andréa Pinheiro

Fonte: Portal oficial da Feira do Livro