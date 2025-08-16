Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro abre as portas neste sábado (16)

Evento no Hangar reúne editoras, escritores e leitores até 23 de agosto e homenageia Mestre Damasceno e Wanda Monteiro

Gabi Gutierrez
fonte

A programação da feira segue até a próxima sexta-feira, 22 (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes começou neste sábado (16), em Belém, e segue até o dia 23 de agosto, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O evento é considerado a maior feira literária do Norte do Brasil e tem entrada gratuita todos os dias, das 9h às 22h.

Expectativa de grande público em Belém

Já na abertura, filas se formaram do lado de fora do Hangar. Para a secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, a feira é mais que um evento literário: “São 28 anos de feira. Hoje já temos avós, filhos e netos que cresceram nesse ambiente, descobrindo o mundo da imaginação, da cidadania cultural e da comunicação por meio dos livros”, destacou.

A secretária ainda reforça que o incentivo à leitura é construir um mundo com mais direitos, mais sustentabilidade e uma Amazônia mais protagonista. "A feira [Pan-Amazônica do Livro] é uma resposta à necessidade de fortalecer a cidadania cultural e de dar voz às juventudes, às comunidades tradicionais e aos povos originários que transformam suas realidades por meio da palavra”, finalizou.

VEJA MAIS:
[[(standard.Article) Feira do Livro sedia lançamento de livros e outras atrações neste domingo (17) em Belém]]

image Feira do Livro, em Belém, convida para a aventura de ler a Amazônia e o mundo
Evento no Hangar começa às 9h deste sábado (16) e vai até o dia 22 deste mês, reunindo um leque de atrações ao público de todas as idades, com entrada gratuita


image Feira Pan-Amazônica do Livro abre neste sábado com programação dedicada a homenageados
A 28ª edição celebra a oralidade e a literatura amazônica em homenagem a Mestre Damasceno e Wanda Monteiro

[instagram = DNa-DtsNk1M]

Escritores homenageados

Uma das homenageadas desta edição, a escritora Wanda Monteiro, destacou o significado do reconhecimento em seu próprio estado: “É um sentimento coletivo de alegria e motivação. Olhar para essa juventude ávida por conhecimento é um momento de esperança. O Pará mostra ao Brasil e ao mundo que aqui vivem homens, mulheres e crianças que produzem cultura e saberes.”

Expositores veem feira como oportunidade

A feira também é espaço importante para o mercado editorial. A expositora Sara Gonçalves explicou que a expectativa é alta: “É sempre bom participar da Feira Pan-Amazônica. Esperamos que todo esse público venha prestigiar e levar livros para casa.”

Entrada gratuita até 23 de agosto

A Feira Pan-Amazônica do Livro 2025 segue até a próxima sexta-feira (23), sempre com entrada gratuita. A expectativa é de que milhares de visitantes passem pelo Hangar durante os sete dias de programação.

Programação da Feira Pan-Amazônica do Livro 2025

A edição deste ano homenageia Mestre Damasceno e a escritora Wanda Monteiro, referências da cultura paraense. A programação inclui:

  • participação de cerca de 200 editoras, livrarias, distribuidoras e sebos;

  • lançamentos de livros e sessões de autógrafos;

  • rodas de conversa e bate-papos literários;

  • apresentações musicais e contações de histórias.

A agenda completa está disponível no site oficial da feira: feiradolivroedasmultivozes.com.br/programacao.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

feira do livro em belém

quando inaugura a feira do livro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Feira do Livro em Belém recebe estande da Livraria do Senado com obras históricas e lançamentos

Público terá acesso a mais de 200 títulos sobre história, legislação e literatura, além de lançamentos recentes

15.08.25 23h26

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

PARA A CRIANÇADA

Os Rosas: Emilly Vick e seus amigos se apresentam em Belém

"A Origem dos Rosas - O Show" traz as aventuras de Emilly, Leozinho, Katlen, Void e Robson para a Assembleia Paraense

15.08.25 12h59

MÚSICA

Cantoras paraenses se reúnem com ministros da Cultura e do Turismo para garantir investimentos

Artistas locais buscam garantir investimentos e mais valorização para o ritmo brega

15.08.25 11h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Francisco Gil aparece com Alane Dias e filha após morte de Preta Gil; veja fotos

O momento aconteceu durante a renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul

11.08.25 20h47

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

celebração

Bruna Marquezine comemora 30 anos com festa luxuosa na Ilha Fiscal, no Rio

Os preparativos para o evento, que receberá cerca de 200 convidados, começaram na última quarta-feira (13)

15.08.25 19h48

CULTURA

Feira do Livro, em Belém, convida para a aventura de ler a Amazônia e o mundo

Evento no Hangar começa às 9h deste sábado (16) e vai até o dia 22 deste mês, reunindo um leque de atrações ao público de todas as idades, com entrada gratuita

16.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda