28ª Feira Pan-Amazônica do Livro abre as portas neste sábado (16)

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes começou neste sábado (16), em Belém, e segue até o dia 23 de agosto, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O evento é considerado a maior feira literária do Norte do Brasil e tem entrada gratuita todos os dias, das 9h às 22h.

Expectativa de grande público em Belém

Já na abertura, filas se formaram do lado de fora do Hangar. Para a secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, a feira é mais que um evento literário: “São 28 anos de feira. Hoje já temos avós, filhos e netos que cresceram nesse ambiente, descobrindo o mundo da imaginação, da cidadania cultural e da comunicação por meio dos livros”, destacou.

A secretária ainda reforça que o incentivo à leitura é construir um mundo com mais direitos, mais sustentabilidade e uma Amazônia mais protagonista. "A feira [Pan-Amazônica do Livro] é uma resposta à necessidade de fortalecer a cidadania cultural e de dar voz às juventudes, às comunidades tradicionais e aos povos originários que transformam suas realidades por meio da palavra”, finalizou.

Escritores homenageados

Uma das homenageadas desta edição, a escritora Wanda Monteiro, destacou o significado do reconhecimento em seu próprio estado: “É um sentimento coletivo de alegria e motivação. Olhar para essa juventude ávida por conhecimento é um momento de esperança. O Pará mostra ao Brasil e ao mundo que aqui vivem homens, mulheres e crianças que produzem cultura e saberes.”

Expositores veem feira como oportunidade

A feira também é espaço importante para o mercado editorial. A expositora Sara Gonçalves explicou que a expectativa é alta: “É sempre bom participar da Feira Pan-Amazônica. Esperamos que todo esse público venha prestigiar e levar livros para casa.”

Entrada gratuita até 23 de agosto

A Feira Pan-Amazônica do Livro 2025 segue até a próxima sexta-feira (23), sempre com entrada gratuita. A expectativa é de que milhares de visitantes passem pelo Hangar durante os sete dias de programação.

Programação da Feira Pan-Amazônica do Livro 2025

A edição deste ano homenageia Mestre Damasceno e a escritora Wanda Monteiro, referências da cultura paraense. A programação inclui:

participação de cerca de 200 editoras, livrarias, distribuidoras e sebos ;

lançamentos de livros e sessões de autógrafos;

rodas de conversa e bate-papos literários;

apresentações musicais e contações de histórias.

A agenda completa está disponível no site oficial da feira: feiradolivroedasmultivozes.com.br/programacao.