Feira do Livro, em Belém, convida para a aventura de ler a Amazônia e o mundo

Como se sabe, só se pode gostar de algo se conhecê-lo, e assim é com os livros. Por isso, ter acesso a eles é fundamental, e é essa a proposta da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, cuja 28ª edição abre às 9h deste sábado (16), no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia. Afinal ler livros é partir para ler o mundo. Então, até o dia 22 deste mês, das 9h às 22h, milhares de pessoas poderão encontrar algo muito bom e útil em milhares de livros e ainda em atrações diversificadas no event, organizado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) do Governo do Estado do Pará, mobilizando escolas, famílias, amigos, escritores, livreiros e produtores culturais em geral.

Nesta edição, o público vai conferir como atrações as Vozes da Poética e da Encantaria, Vozes do Clima - COP 30, Vozes da Diversidade e Inclusão, Vozes da Infância e Juventude, Vozes do Escritor Paraense (100 escritores locais em sessões de autógrafos), Vozes Cabanas e Vozes dos Saberes Ancestrais. O evento conta rodas de conversas, bate-papos, apresentações teatrais e contação de histórias. Ao fim de cada dia de Feira, haverá apresentações musicais de Mestre Robledo e Nativos Marajoaras, Alba Mariah, Andréa Pinheiro, Nany People, Roberta Campos, Nilson Chaves, Allex Ribeiro, Pedrinho Cavalléro, Silvinha Tavares e Quentes da Madrugada. Confira a programação aqui.

Feira e livros à vista, só resta a pessoa se convidar para a aventura do conhecimento, como fizeram a escritora Wanda Monteiro, filha do saudoso autor Benedicto Monteiro, e do Mestre Damasceno, compositor, produtor cultural e criador do Búfalo-Bumbá no Arquipélago do Marajó, norte do Pará. Wanda e Damasceno são homenageados na Feira deste ano.

Vozes daqui

Autora de sete livros e três plaquetes, Wanda Monteiro destaca com serenidade: "Sou feita de rio", afirmação que traduz a vida e obra dessa autora nascida na Cidade de Alenquer, no oeste do Pará, região cortada por rios, como as águas seguem sempre pela Amazônia. E a colocação é complementada por outra, também imagética: "O humano é um ser de linguagem". Para Wanda, "escrever é sempre um ato decorrente da leitura, seja dos livros seja da vida".

Escritora Wanda Monteiro: nos rios da literatura (Foto: Divulgação)

Sobre ser homenageada pela Feira do Livro, Wanda ressalta: "A Feira Panamazônica do Livro das Multivozes, pela dimensão cultural cuja abrangência contempla as diversidades dos amazônidas e as mais variadas manifestações artísticas, dando espaço aos autores, cantores, atores, músicos, e também pelo alcance de leitores, estudantes, professores e público em geral, se tornou uma agenda cultural imprescindível para nosso Estado, para a região amazônica e para o país. Eu me sinto lisonjeada e honrada com esse gesto"..

Uma outra história e tanto relacionada à 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é de Mestre Damasceno, 72 anos, um dos homenageados no evento. Ele é compositor e produtor cultural com uma contribuição preciosa para a cultura paraense, como conta o professor Guto Nunes, parceiro de Damasceno, com quem atua há 20 anos. Paciente oncológico, Damasceno está hospitalizado há cerca de dois meses. Desde os 19 anos de idade, por causa de um acidente, perdeu a visão.

Mestre Damasceno e Guto Nunes: parceria pela Amazônia (Foto: Kleiton Silva)

Mas construiu uma obra cultural singular na Amazônia, que celebra a vida do marajoara, da floresta e das tradições, por meio da poesia cantada, em que ele transforma o dia a dia e as histórias de sua comunidade em versos e melodias. Suas canções narram a beleza do rio, a força da floresta, a luta do quilombo a tradição oral amazônica. “A música de Damasceno (são mais de 400 composições) é uma crônica viva que preserva a memória e a identidade cultural da Amazônia Marajoara", diz Guto Nunes.

No meio dos livros

E a aventura de ler e saber do mundo também funciona para quem está do lado de dentro dos estandes, os livreiros. Déia Farias nasceu em Mocajuba, na região do Baixo Tocantins, no Estado do Pará, e atua no estande da Selecta Livros na Feira. É a 17ª vez dela em 28 anos do evento. "O diferencial da Feira em Belém é facilitar o acesso a pessoas que moram no Norte do Brasil e que, em geral, não encontram com facilidade os livros que gostariam de ler e que têm maior circulação no eixo Sul-Sudeste do país. E na Feira, elas podem tocar no livro, folheá-los. As pessoas são apaixonadas pela Feira, pelos livros", destaca.

Livreira Déia Farias: viver com livros (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Para a secretária Ursula Vidal, da Secult, a Feira contribui para a formação de leitores porque dedica parte de sua programação ao público infantojuvenil: na oferta de livros, na programação cultural, na atuação de crianças e jovens nos debates. "Entendemos que a presença das escolas (no evento), a parceria com professores e professoras, com educadores e educadoras, também é um canal muito importante de ampliação dessa formação de uma cidadania cultural mais plena para essas crianças e jovens", ressalta.

"É um contato com a leitura, com a literatura, com a oralidade, com a criatividade, com a inventividade — com todo esse mundo da imaginação, da criação, da vocalização de desejos e da compreensão do mundo — que se estabelece a partir desse encontro do pequeno leitor, do jovem leitor, com o livro, com o autor e também com múltiplas formas de linguagem artística que estão sempre tangenciando ou sendo fortalecidas pela expressão literária", destaca Ursula Vidal.

Secretária Ursula Vidal: literatura e sustentabilidade (Foto: Divulgação)

"A Amazônia e a literatura, com todo esse campo imaginário de memória, histórias, lendas, dores, exploração e protagonismo político, forjam sujeitos muito mais conscientes de sua missão como protagonistas, especialmente neste momento em que a Amazônia está no foco das discussões planetárias", arremata.

Neste sábado, o público acompanha às 17h30 o cortejo do Boi-Bumbá, criado por Mestre Damasceno, e também o lançamento dos livros: "Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó', de Antonio Carlos Pimentel Jr e ilustrações de Mandy Modesto, às 16h no Ponto do Autor; e às 19h, no mesmo espaço, "Wanda Monteiro - Poesia Reunida", entre outras atrações.

Serviço:

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: 16 a 22 de agosto

Horário: 9h às 22h (entrada até 21h)

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia – Av. Dr. Freitas, s/n, Marco, Belém

Entrada gratuita