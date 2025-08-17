Feira do Livro sedia lançamento de livros e outras atrações neste domingo (17) em Belém

O ser humano é curioso, e essa curiosidade é aguçada sempre pela leitura. Neste domingo de folga para grande parte de jovens e adultos, ter acesso às atrações da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém, pode ser uma pedida e tanto. Isso porque o evento, aberto no sábado (16) e que prosseguirá até o dia 22 próximo, com entrada gratuita, funciona como um verdadeiro portal para o conhecimento e entretenimento para o público. Além do acesso a livros, a Feira reúne expressões artísticas variadas e, em particular, lançamentos de obras de autores paraenses. Entre tantos que ocorrem neste domingo, um é instigante para os leitores em geral: o relançamento do livro "Transtempo", do saudoso escritor e deputado Benedicto Monteiro, pela editora Casa Dalcídio Jurandir, no Estante da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA).

Benecdito Monteiro, nascido em 1º de março de 1924, na Cidade de Alenquer, atuou como escritor, jornalista, advogado e político brasileiro. Benedicto notabilizou-se na literatura ambientada na realidade e no imaginário amazônico e pela sua atuação em prol da libedade. Ele faleceu em 15 de junho de 2008, aos 84 anos. A filha de Benedicto, a escritora Wanda Monteiro, é uma das pessoas homenageadas nesta Feira do Livro. Wanda celebra o relançamento de "Transtempo", uma obra que se apresenta como uma autobiografia romanceada ou um romance autobiográfico em que Benedicto narra a vida dele sob a ótica da prisão e da cassação que sofreu em 1964, durante a Ditadura Militar, e da liberdade pela qual buscou ao longo da vida. O livro foi lançado originalmente em 1993.

"“Meu pai não me ensinou apenas a leitura dos livros. Sua abnegada luta por ideais de justiça e liberdade sempre foi uma inspiração para mim e sempre me guiou na leitura da vida", afirma Wanda Monteiro. "A imagem recorrente que tenho dele (Bené) é se embalando em sua rede com a bainha decorada com os signos marajoaras. É sempre ele, na sua rede, lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo. E mais do que a imagem, sempre me vem à memória o seu silêncio. Meu pai e seus silêncios”, revela Wanda.

Escritora Wanda Monteiro participa do relançamento de "Transtempo', de Benedicto Monteiro (Foto: Divulgação)

Com todas as letras

Outra atração na Feira, como parte das Vozes do Clima - COP 30, será o lançamento de dois livros da jornalista paraense Cristina Serra, às 20h: "Nós, sobreviventes do ódio: crônicas de um país devastado" e "Tragédia em Mariana - a história do maior desastre ambiental do Brasil". Antes, às 19h, Cristina Serra participa de um bate-papo sobre os livros. Nas Vozes do Clima - COP 30, a partir das 20h, haverá show musical com as cantoras Alba Mariah e Andréa Pinheiro.

Ao longo do dia, a Feira terá, às 9h20, o espetáculo cênico "As Brincantes Bolhas de Sabão", com Pedro Bolha; às 10h, o espetáculo teatral "Os Cabaninhos e o Futuro Quase Perdido", com FCP/Grupo Cultural da Biblioteca Usipaz Cabanagem; às 10h45, o Grupo Girandolê de Histórias; às 11h30, o Espetáculo de Teatro de Bonecos "O Lamento da Matinta"; às 15h, a roda de conversa "Clima, Cultura e Memória Popular", com Manoel Ítalo (PA) e Tamires Figueiredo (PA), com mediação de Ruth Ferreira (PA). Às 16h30, roda de conversa "Racismo Ambiental", com Edvânia Santos Alves (PA), Jacqueline Guimarães (PA) e Gilmar Pereira das Silva (PA), com mediação de Mônica Conrado (PA). Já às 17h30, será a vez da roda de conversa "Mulheres, saberes e sustentabilidade", com cacica Kátia Silene Akratikatêjê (PA) e Auda Piani (PA), com mediação de Ayra Amana (PA).

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é promovida pelo Governo do Estado, mediante organização da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e pode ser visitada até o dia 22. A programação completa do evento pode ser conferida aqui .



Serviço:

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: 16 a 22 de agosto

Horário: 9h às 22h (entrada até 21h)

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia – Av. Dr. Freitas, s/n, Marco, Belém

Entrada gratuita



