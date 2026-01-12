Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

O cinema brasileiro voltou a fazer história e ganhou ainda mais destaque internacional neste domingo (11) com a vitória de "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e de Wagner Moura que conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.

Para além da celebração de milhares de internautas nas redes sociais, o time de coração de Moura, o Esporte Clube Vitória, também prestou uma homenagem ao ator através das redes sociais e o celebrou pela conquista histórica e memorável para o Brasil.

“Baiano, RUBRO-NEGRO e agora vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura leva o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama com ‘O Agente Secreto'”, escreveu o Vitória nas redes sociais, pouco tempo depois de Wagner conquistar o prêmio. O clube também ressaltou a vitória de "O Agente Secreto".

Confira a homenagem

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) também se manifestou na noite deste domingo (11) para celebrar a conquista de Wagner Moura no Globo de Ouro. Em publicação nas redes sociais, a entidade destacou o feito com a frase “Ouro para o Brasil”.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)