Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

Gabrielle Borges
fonte

Wagner Moura venceu a categoria de "Melhor Ator de Drama" e foi celebrado pelo seu time de coração, o Vitória (BA) (JORDAN STRAUSS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O cinema brasileiro voltou a fazer história e ganhou ainda mais destaque internacional neste domingo (11) com a vitória de "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e de Wagner Moura que conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.

Para além da celebração de milhares de internautas nas redes sociais, o time de coração de Moura, o Esporte Clube Vitória, também prestou uma homenagem ao ator através das redes sociais e o celebrou pela conquista histórica e memorável para o Brasil.

“Baiano, RUBRO-NEGRO e agora vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura leva o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama com ‘O Agente Secreto'”, escreveu o Vitória nas redes sociais, pouco tempo depois de Wagner conquistar o prêmio. O clube também ressaltou a vitória de "O Agente Secreto".

Confira a homenagem

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) também se manifestou na noite deste domingo (11) para celebrar a conquista de Wagner Moura no Globo de Ouro. Em publicação nas redes sociais, a entidade destacou o feito com a frase “Ouro para o Brasil”.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

cultura

esportes

wagner moura

Wagner Moura vence Globo de Ouro

O Agente Secreto

esporte clube vitória

vitória-ba
