‘O Agente Secreto’ vence Globo de Ouro 27 anos após ‘Central do Brasil’

As produções de Kleber Mendonça Filho e Walter Salles ganharam na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa em 2026 e 1999

Lívia Ximenes
fonte

"O Agente Secreto" e "Central do Brasil" venceram como Melhor Filme de Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro em 2026 e 1999, respectivamente (Reprodução)

Após 27 anos, o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa foi conquistado pelo Brasil novamente. Nesse domingo (11), “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria. Em 1999, a vitória foi de “Central do Brasil”, de Walter Salles.

VEJA MAIS

image Elenco de ‘O Agente Secreto’ celebra vitórias no Globo de Ouro com roda de samba
A produção de Kleber Mendonça Filho ganhou nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama nesse domingo (11)

image Globo de Ouro 2026: Wagner Moura é o 1º homem brasileiro a vencer como Melhor Ator em Filme de Drama
O baiano foi premiado nesse domingo (11) pelo papel no longa “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

image O Agente Secreto vence Globo de Ouro e destaca cinema brasileiro
Filme dirigido por Kleber Mendonça Filho conquista prêmio de Melhor Filme (Drama) e amplia visibilidade internacional das produções nacionais

A produção estrelada por Wagner Moura também fez história ao ser a primeira obra brasileira a levar duas estatuetas em uma edição. O feito é graças à conquista do baiano como Melhor Ator em Filme de Drama, que também é um marco memorável — o primeiro homem brasileiro a vencer em uma categoria de atuação. Em 2025, Fernanda Torres foi a primeira mulher brasileira a ganhar em uma categoria de atuação no Globo de Ouro, em Melhor Atriz de Filme de Drama, pelo papel de “Ainda Estou Aqui” (dir. Walter Salles).

