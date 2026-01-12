‘O Agente Secreto’ vence Globo de Ouro 27 anos após ‘Central do Brasil’
As produções de Kleber Mendonça Filho e Walter Salles ganharam na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa em 2026 e 1999
Após 27 anos, o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa foi conquistado pelo Brasil novamente. Nesse domingo (11), “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria. Em 1999, a vitória foi de “Central do Brasil”, de Walter Salles.
VEJA MAIS
A produção estrelada por Wagner Moura também fez história ao ser a primeira obra brasileira a levar duas estatuetas em uma edição. O feito é graças à conquista do baiano como Melhor Ator em Filme de Drama, que também é um marco memorável — o primeiro homem brasileiro a vencer em uma categoria de atuação. Em 2025, Fernanda Torres foi a primeira mulher brasileira a ganhar em uma categoria de atuação no Globo de Ouro, em Melhor Atriz de Filme de Drama, pelo papel de “Ainda Estou Aqui” (dir. Walter Salles).
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA