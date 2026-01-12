Elenco de ‘O Agente Secreto’ celebra vitórias no Globo de Ouro com roda de samba
A produção de Kleber Mendonça Filho ganhou nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama nesse domingo (11)
O longa brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, conquistou duas vitórias no Globo de Ouro 2026. A produção levou as estatuetas de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, pelo trabalho de Wagner Moura, nesse domingo (11). Para comemorar, o elenco fez uma roda de samba e festejou após a cerimônia.
“O Agente Secreto” marcou a história do cinema nacional na última noite. Pela primeira vez, um homem brasileiro venceu na principal categoria de atuação masculina e, após 27 anos, também levou o prêmio que consagra exclusivamente produções internacionais. A obra se passa na década de 1970 e mostra os diferentes efeitos da ditadura militar no Brasil.
