Elenco de ‘O Agente Secreto’ celebra vitórias no Globo de Ouro com roda de samba

A produção de Kleber Mendonça Filho ganhou nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama nesse domingo (11)

Lívia Ximenes
fonte

Elenco de "O Agente Secreto" no Globo de Ouro 2026 (KEVORK DJANSEZIAN / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

O longa brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, conquistou duas vitórias no Globo de Ouro 2026. A produção levou as estatuetas de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, pelo trabalho de Wagner Moura, nesse domingo (11). Para comemorar, o elenco fez uma roda de samba e festejou após a cerimônia.

“O Agente Secreto” marcou a história do cinema nacional na última noite. Pela primeira vez, um homem brasileiro venceu na principal categoria de atuação masculina e, após 27 anos, também levou o prêmio que consagra exclusivamente produções internacionais. A obra se passa na década de 1970 e mostra os diferentes efeitos da ditadura militar no Brasil.

O Agente Secreto

Globo de Ouro 2026

Wagner Moura

Kleber Mendonça Filho
Cinema
.
