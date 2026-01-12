Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Momento extraordinário do cinema brasileiro', diz Wagner Moura antes de premiação

Estadão Conteúdo

Quando ainda estava na expectativa de sair da cerimônia do Globo de Ouro 2026 com um prêmio em mãos, Wagner Moura celebrou o sucesso de O Agente Secreto no tapete vermelho da premiação, que aconteceu neste domingo, 11, em Los Angeles (EUA).

Moura, que chegou ao evento com a esposa, Sandra Delgado, comparou a indicação ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama com a experiência que teve há dez anos, quando disputou uma das categorias dedicadas à televisão, pelo trabalho na série Narcos, da Netflix.

"Eu estava super feliz de ter sido indicado. Mas não dá para negar que dessa vez, agora, é muito especial. Estamos representando o Brasil. Um filme brasileiro recebendo a atenção que esse filme está recebendo, um ano depois do que aconteceu com Ainda Estou Aqui, é extraordinário", refletiu Wagner em entrevista à Carol Ribeiro, da TNT, no tapete vermelho. "É um momento extraordinário do cinema e da cultura brasileira. E um filme muito pessoal para mim e para Kleber. É diferente", acrescentou.

Logo depois dessa declaração, O Agente Secreto>, de Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de filme em língua não inglesa no Globo de Ouro. E Wagner Moura foi escolhido o melhor ator em filme de drama.

O ator também analisou a identificação com seu personagem no longa, Marcelo: "Cada vez mais tenho a consciência de que os personagens são uma versão de mim. Eu escrevo em cadernos, para cada personagem, e notei que sempre tem algum momento que escrevi 'Tal personagem é você, você é essa pessoa'", conta o ator.

"Mas, nesse caso, foi muito forte porque esse projeto nasceu de uma inquietação muito pessoal nossa. Eu sinto que estou muito eu mesmo ali. É uma mistura", disse.

O ator ainda analisou a recepção do filme no mercado internacional. "Com um diretor como o Kleber e a humanidade que ele dá para os personagens, qualquer filme de qualquer lugar é traduzível e entendível em qualquer lugar", pensa Moura. "Você se conecta com os personagens, é a primeira coisa. Muitos filmes políticos se perdem porque o discurso vem antes da humanidade, e quando é ao contrário não tem jeito, as pessoas vão se enxergar no personagem", completou.

"Arte e política caminham juntas, mesmo que você veja uma comédia despretensiosa, e ela mexe em você, te transforma de alguma forma. Vai te fazer agir diferente na sua vida, eu acho que isso é político. Coisas pequenas são políticas", afirmou Moura.

O ator concluiu celebrando o engajamento do público brasileiro com o filme. "É uma reconexão muito bonita do espectador brasileiro com seu cinema, com sua cultura. É bonito demais ver a galera ficando arretada porque no Critics' Choice a gente recebeu o prêmio no tapete, e indo pra internet", disse o ator, em meio a risos. "Eu acho espetacular, acho maravilhoso."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GLOBO DE OURO 2026/PREMIAÇÃO/O AGENTE SECRETO//WAGNER MOURA

tapete vermelho
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GLOBO DE OURO

Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

12.01.26 9h37

EXCLUSIVO

Visibilidade, publicidade e novos projetos marcam o pós-BBB de Beatriz Reis

Participante do BBB 24, Bia do Brás afirma que a essência do trabalho permanece a mesma, agora em escala nacional

12.01.26 8h20

EXCLUSIVO

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre carreira e transformações no pós-reality

Com mais de 1,4 milhão de seguidores, ela afirma que as redes sociais se tornaram sua principal fonte de trabalho

12.01.26 8h00

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Cinema

Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por 'O Agente Secreto'

Foi o segundo prêmio de 'O Agente Secreto'. Longa também levou estatueta como melhor filme em língua não-inglesa

12.01.26 6h19

NÃO GOSTOU

Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

12.01.26 8h56

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

Globo de Ouro 2026: Wagner Moura é o 1º homem brasileiro a vencer como Melhor Ator em Filme de Drama

O baiano foi premiado nesse domingo (11) pelo papel no longa “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

12.01.26 7h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda