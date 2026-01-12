Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

Gabrielle Borges
fonte

Wagner Moura desbancou "nomes de peso" e levou o prêmio de "Melhor Ator em Drama" (CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A grandiosa vitória de Wagner Moura como melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026, anunciada na noite deste domingo (11), continuou repercutindo intensamente nas redes sociais nas horas seguintes à premiação.

Além do marco histórico para o cinema brasileiro e para o próprio ator (Wagner é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro), e também da celebração de colegas, um detalhe chamou bastante atenção dos internautas que acompanhavam a cerimônia: a reação de um ator que concorria com Moura na categoria não foi muito bem vista e gerou debates.

VEJA MAIS

image Elenco de ‘O Agente Secreto’ celebra vitórias no Globo de Ouro com roda de samba
A produção de Kleber Mendonça Filho ganhou nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama nesse domingo (11)


image Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por 'O Agente Secreto'
Foi o segundo prêmio de 'O Agente Secreto'. Longa também levou estatueta como melhor filme em língua não-inglesa


image Globo de Ouro 2026: Wagner Moura é o 1º homem brasileiro a vencer como Melhor Ator em Filme de Drama
O baiano foi premiado nesse domingo (11) pelo papel no longa “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho


 

Moura superou nomes de peso na disputa pelo Globo de Ouro, deixando para trás Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

O ator em questão é Oscar Isaac. Pouco depois do anúncio do vencedor, um trecho da transmissão começou a circular nas redes sociais, especialmente no X, onde internautas passaram a comentar a reação de Isaac no exato momento em que o nome do ator brasileiro foi divulgado.

Ridícula a reação do Oscar Isaac quando anunciaram o Wagner Moura! Podre demais!”, escreveu um internauta. "Ele (Oscar Isaac) nem disfarçou", ressaltou outro.

Apesar da grande repercussão nas redes sociais, Oscar Isaac também foi registrado em outro momento da cerimônia aplaudindo Wagner Moura de pé, gesto que chamou a atenção do público e ajudou a amenizar as interpretações sobre sua reação inicial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

globo de ouro

Wagner Moura vence Globo de Ouro

Wagner Moura

O Agente Secreto

oscar isaac
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Cinema

Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por 'O Agente Secreto'

Foi o segundo prêmio de 'O Agente Secreto'. Longa também levou estatueta como melhor filme em língua não-inglesa

12.01.26 6h19

NÃO GOSTOU

Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

12.01.26 8h56

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

Globo de Ouro 2026: Wagner Moura é o 1º homem brasileiro a vencer como Melhor Ator em Filme de Drama

O baiano foi premiado nesse domingo (11) pelo papel no longa “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

12.01.26 7h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda