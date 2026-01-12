Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

A grandiosa vitória de Wagner Moura como melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026, anunciada na noite deste domingo (11), continuou repercutindo intensamente nas redes sociais nas horas seguintes à premiação.

Além do marco histórico para o cinema brasileiro e para o próprio ator (Wagner é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro), e também da celebração de colegas, um detalhe chamou bastante atenção dos internautas que acompanhavam a cerimônia: a reação de um ator que concorria com Moura na categoria não foi muito bem vista e gerou debates.

Moura superou nomes de peso na disputa pelo Globo de Ouro, deixando para trás Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

O ator em questão é Oscar Isaac. Pouco depois do anúncio do vencedor, um trecho da transmissão começou a circular nas redes sociais, especialmente no X, onde internautas passaram a comentar a reação de Isaac no exato momento em que o nome do ator brasileiro foi divulgado.

“Ridícula a reação do Oscar Isaac quando anunciaram o Wagner Moura! Podre demais!”, escreveu um internauta. "Ele (Oscar Isaac) nem disfarçou", ressaltou outro.

Apesar da grande repercussão nas redes sociais, Oscar Isaac também foi registrado em outro momento da cerimônia aplaudindo Wagner Moura de pé, gesto que chamou a atenção do público e ajudou a amenizar as interpretações sobre sua reação inicial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)