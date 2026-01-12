Britney Spears anuncia desejo de retornar aos palcos

A estrela internacional Britney Spears usou as redes sociais para falar do seu desejo de retornar aos palcos. Em uma postagem no Instagram, a cantora disse que espera se apresentar ao lado do filho “no Reino Unido e na Austrália”. Isso foi o suficiente para reacender as expectativas por uma apresentação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Porém, a princesa do pop afirmou que “nunca mais se apresentará nos Estados Unidos por motivos extremamente delicados”, os quais ela não revelou, mas demonstrou interesse em fazer shows com um de seus filhos.

Britney chegou a dizer que dará seu piano a ele, que foi descrito como “uma grande estrela”, e que espera se apresentar ao seu lado “no Reino Unido e na Austrália muito em breve”.

Bastou essa postagem para os seguidores brasileiros ficaram animados com a presença dela nmo Brasil. “Mais um indício que ela aceitaria Copa, pois o Brasil segundo ela foi o país onde ela teve os melhores momentos da vida dela”, disse Vicente Nobre. “Resumindo: Britcabana vai acontecer”, sacramentou Julia Barreto.