Feira Pan-Amazônica do Livro abre neste sábado com programação dedicada a homenageados

Neste sábado (16), às 9h, o Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, abre as portas para a maior feira literária do Norte do Brasil. Realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes homenageia Mestre Damasceno e Wanda Monteiro, referências da cultura paraense que trazem para os holofotes a poesia, a música e a cultura popular, firmando o compromisso de salvaguardar os saberes e fazeres tradicionais do povo paraense.

A programação de abertura na Arena Multivozes será dedicada às “Vozes da Poética e da Encantaria”, em referência aos homenageados desta edição. Entre as atrações estão bate-papos com Wanda Monteiro e Guto Nunes, produtor do Mestre Damasceno, intervenções artísticas, monólogo, cortejo com o Búfalo-Bumbá, exibição de documentário e shows musicais com artistas marajoaras.

Mestre Damasceno consegue unir diversos elementos artísticos de forma brilhante. Nascido em 1954, na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, Damasceno é referência no carimbó, nas toadas e na poesia oral. O produtor e empresário Guto Nunes, representando o mestre, comenta sobre o trabalho do compositor.

“O Mestre Damasceno ficou realmente muito feliz com o convite para ser homenageado na feira do livro, que chega para coroar toda uma trajetória que ele vem alcançando graças à sua forma de falar, de se expressar, que não é a literatura deitada num papel, tradicional, mas é a literatura da oralidade, é a história da oralidade”, diz.

Com a arte marajoara, da musicalidade aos elementos do teatro, Damasceno consegue unir linguagens artísticas que já resultaram em mais de 400 composições, que cantam a memória viva de um povo. Entre os seus maiores feitos, a criação do Búfalo-Bumbá de Salvaterra, mesclando manifestação junina, teatro popular, cultura quilombola e elementos da natureza amazônica.

Em maio deste ano, recebeu a Ordem do Mérito Cultural (OMC), maior honraria concedida pelo Ministério da Cultura — reconhecimento merecido por sua trajetória de resistência e arte.

Por outro lado, Wanda Monteiro apresenta o poder de uma escrita sensível. Nascida em 1958, no município de Alenquer, no oeste do Pará, é filha do renomado escritor Benedicto Monteiro e mostra que herdou a vocação para a escrita.

Construiu uma carreira sólida com textos e livros que apresentam a voz de uma mulher que nasceu dentro do rio, no coração da floresta, cuja visão de mundo está enraizada na cosmogonia de ser uma amazônida.

Lançamentos

Este ano, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lança três obras. De autoria de Wanda Monteiro, Poesia Reunida traz textos já publicados e inéditos, que a escritora define como regidos pelo fluxo de seu rio interior.

“Durante todo esse tempo em que me dediquei à escrita, em nenhum momento tive essa acolhida e esse cuidado no processo de edição de um livro como tive por parte de toda equipe editorial do Departamento de Edição e Memória – DEM. Esse livro foi organizado sob a emoção de ser homenageada pelo meu Estado e ter meu fazer literário reconhecido e valorizado pela Secult. Portanto, foi feito com um sentimento de gratidão”, narra Wanda.

Além deste, também será relançado o título O Homem Rio – A saga de Miguel dos Santos Prazeres, de Benedicto Monteiro, com uma edição especial em homenagem ao centenário do autor, celebrado em 2024.

Dedicada ao Mestre Damasceno, a obra Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó, de Antonio Carlos Pimentel Jr., com ilustrações de Mandy Modesto, também será lançada. O livro apresenta relatos de vida e convida o leitor a conhecer a cultura do Marajó de forma sensível e acessível, especialmente ao público infantojuvenil.

O lançamento dos livros ocorre neste sábado, às 15h, no Hangar, com uma cerimônia simbólica de entrega aos homenageados desta edição. Os livros serão comercializados no Ponto do Autor, na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar. A visitação é gratuita, das 9h às 22h, com entrada até 21h.

Serviço:

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: 16 a 22 de agosto

Horário: 9h às 22h (entrada até 21h)

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia – Av. Dr. Freitas, s/n, Marco, Belém

Entrada gratuita