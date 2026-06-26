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Grêmio Literário Português realiza a 43ª edição do Festival da Sardinha neste sábado (27)

Evento tradicional em Belém reúne gastronomia típica lusitana e programação musical com shows de Pinduca, Thiago Costa e Karol Diva; ingressos estão à venda

O Liberal
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Pinduca é atração do 43º Festival da Sardinha em Belém (Divulgação)

O Grêmio Literário Português recebe neste sábado (27) a 43ª edição do Festival da Sardinha. O evento junino tradicional reúne o prato típico da culinária portuguesa, a sardinha assada na brass. A programação musical da noite conta com shows ao vivo de Pinduca, Thiago Costa e Karol Diva.

A infraestrutura do clube estará dividida entre brinquedoteca, praça de alimentação e amplo estacionamento.

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Conhecido como o "Rei do Carimbó", o cantor e compositor Pinduca participou da modernização da música popular da Amazônia na década de 1970. O músico foi um dos pioneiros na transição do tradicional Carimbó Pau e Corda para o formato elétrico, ao introduzir instrumentos eletrônicos e bateria ao ritmo. A inovação inseriu o gênero na indústria fonográfica e ampliou o alcance do estilo entre o público jovem. A produção musical do artista caracteriza-se pela fusão dos elementos regionais paraenses com gêneros originários da América Central, do Caribe e das Guianas.

Natural do município paraense de Mãe do Rio, o cantor Thiago Costa atua no segmento de pop sertanejo e "sofrência" na região Norte do Brasil. O músico iniciou a carreira profissional aos 13 anos de idade, apresentando-se in bares e eventos locais, além de integrar bandas e duplas no interior do estado. Em 2008, o artista fixou residência em Belém, onde deu início ao seu projeto em carreira solo no ano de 2010. Recentemente, o cantor gravou o especial “Sons do Pará – Potência Paraense” no Mercado de São Brás, utilizando o espaço histórico da capital como cenário. Para a apresentação atual, o repertório de Thiago Costa reúne composições românticas e sucessos de sua discografia voltados à valorização do cenário musical local.

Finalizando o trio de atrações, Karol Diva chega para dar sua contribuição à festividade. Nascida no Amapá, a cantora e compositora desenvolve sua carreira musical no cenário do estado do Pará. O início de sua trajetória ocorreu aos 11 anos de idade, quando venceu um concurso de calouros com interpretações de repertório internacional de artistas como Whitney Houston e Celine Dion, origem da adoção de seu nome artístico. Após o período inicial dedicado a apresentações em formato cover, a artista realizou uma transição estilística para focar em composições próprias. Atualmente, o trabalho de Karol Diva é direcionado aos gêneros da música sertaneja e da sofrência na região Norte.

A sardinha se tornou um dos maiores símbolos nacionais de Portugal devido à sua abundância na costa marítima, ao papel histórico na alimentação das classes populares e ao forte vínculo com as festividades de verão. Como o Grêmio Literário e Recreativo Português é uma associação fundada por imigrantes portugueses e pela comunidade lusitana em Belém, o festival atua diretamente na preservação e difusão dessa herança cultural na capital paraense.

Agende-se

Data: sábado, 27
Hora: 20h
Local: Grêmio Literário e Recreativo Português - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 10 - Tenoné
Ingressos: ingressofly.com

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Cultura

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Thiago Costa

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