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Thiago Costa grava especial ‘Sons do Pará – Potência Paraense’ no Mercado de São Brás

A gravação, aberta ao público, atraiu fãs de diferentes regiões que fizeram questão de acompanhar de perto o espetáculo

Ana Laura Carvalho
fonte

Gravação do cantor Thiago Costa no Mercado São Brás. (Foto: Ivan Duarte)

O cantor Thiago Costa realizou, na noite deste domingo (31), a gravação do especial “Sons do Pará – Potência Paraense”, no Mercado de São Brás, em Belém. O projeto reforça a proposta do programa Sons do Pará de valorizar artistas locais e celebrar a identidade musical paraense, desta vez destacando a força do sertanejo produzido no estado. O especial será exibido no próximo dia 6 de junho, após a edição especial de Além do Tempo, na TV Liberal.

Em entrevista à equipe de reportagem do Grupo Liberal, Thiago Costa destacou a emoção de participar do projeto em um dos espaços mais tradicionais da capital paraense. “Sempre foi um sonho participar desse projeto aqui no Mercado de São Brás. Eu estou muito ansioso. Está lotado. Muita gente bonita reunida, esperando essa gravação. É um projeto que reúne brega, sertanejo e arrocha, trazendo essa mistura, essa cultura paraense para fazer essa festa toda bem legal para a galera. Está tudo muito lindo. Deus nos honrou com essa oportunidade”, afirmou o cantor.

image (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A gravação, aberta ao público, atraiu fãs de diferentes regiões que fizeram questão de acompanhar de perto o espetáculo. Entre eles estava Elias Júnior Carvalho, de 27 anos, que trabalha em uma concessionária de veículos em Belém. Ele contou que soube do evento pelas redes sociais do próprio artista. “Eu vi no Instagram, chamei os amigos e agora estamos todos aqui. Estou ansioso pelo show, porque é o Thiago Costa, né. Um dos maiores e mais animados artistas que nós temos aqui na nossa cidade. Eu conheço o Thiago Costa de algumas casas de shows aqui de Belém e estou esperando para ver ele aqui agora”, afirmou.

image (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A expectativa também era grande para Lilian Carla Mendonça, de 28 anos, empregada doméstica. Natural do Marajó e atualmente morando em Santa Catarina, ela aproveitou a passagem por Belém para prestigiar a apresentação. “Todas nós estamos aqui esperando o show do Thiago Costa. Eu sou do Marajó e atualmente moro em Santa Catarina. Estou em Belém há apenas um dia e já vim prestigiar o show do Thiago Costa. Para mim, está sendo um grande privilégio”, disse.

image (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

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Outra fã presente foi Ingrid Franco, de 29 anos, que acompanha a trajetória do cantor pelas redes sociais e reuniu amigas para participar da programação. “Eu acompanho ele há bastante tempo no Instagram. Sempre acompanho a agenda dele, os shows. Vim bem animada para essa noite. Trouxe as minhas amigas para assistir ao jogo do Brasil e ver o show do Thiago Costa”, contou.

Já o servidor público Márcio Paes, de 46 anos, elogiou a estrutura montada para a gravação e destacou a importância de iniciativas voltadas à valorização dos artistas locais. “A estrutura do show está muito boa. Coisa de alto nível, até melhor que muitos artistas nacionais. O Thiago Costa é um dos melhores cantores do Brasil. Acho que não tinha lugar melhor para ele fazer essa apresentação. A voz dele é muito boa, o repertório também. Tudo muito bacana. Estou gostando de ver. É um projeto para valorizar os nossos artistas, a nossa cidade e o nosso Mercado de São Brás”, comentou.

Para o diretor de programação da TV Liberal, Vinicius Volpi, o projeto também fortalece a conexão da emissora com a cultura e os artistas da região. “O Sons do Pará nasceu com esse propósito de valorizar a nossa música e aproximar ainda mais o público dos artistas que representam a identidade do estado. O Thiago Costa é um fenômeno popular e gravar esse especial no Mercado de São Brás torna tudo ainda mais simbólico, porque une música, pertencimento e um espaço que faz parte da história de Belém”, destaca.

Thiago Costa no Mercado de São Brás

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