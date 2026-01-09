TV Liberal promove evento em Belém para estreia da novela Coração Acelerado na segunda-feira (12)

Um evento de estreia gratuito da novela Coração Acelerado, nova trama das 7 da TV Globo, será realizado em Belém na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. A TV Liberal, em parceria com o Shopping Pátio Belém, promoverá a ação a partir das 17h, na Praça de Alimentação do shopping, com shows de artistas locais e a exibição do primeiro capítulo. Entre os artistas confirmados para as apresentações estão Allanzinho, Karol Diva, Lucas Lima, Richelly Holliday, Thiago Costa e Willy Lima. A apresentação do evento ficará a cargo de Epaminondas Jr.

A programação incluirá apresentações musicais de artistas paraenses dos gêneros arrocha e sertanejo, além de sorteio de brindes e a exibição do primeiro capítulo da novela em um telão instalado no local.

Artistas paraenses vão agitar a ação da TV Liberal (Divulgação)

A proposta do evento alinha-se à narrativa de Coração Acelerado, que tem a música como elemento estruturante de sua trama, focada em emoções intensas, relações familiares, romances e conflitos. A iniciativa também faz parte da estratégia da TV Liberal para promover experiências presenciais e ampliar a interação do público com seus conteúdos.

Sobre a Novela Coração Acelerado

A estreia de Coração Acelerado na grade da TV Globo está marcada para 12 de janeiro de 2026, na faixa das 19h, substituindo a novela 'Dona de Mim'. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A aposta da emissora é em uma comédia romântica musical ambientada no universo sertanejo, prometendo misturar romance, humor e conflitos familiares com fortes influências do cenário musical brasileiro contemporâneo.

A história se desenrola na fictícia cidade de Bom Retorno, no interior de Goiás. A protagonista é Agrado Garcia, uma jovem cantora e compositora interpretada por Isadora Cruz, que busca reconhecimento em um meio predominantemente masculino.

Ao longo da trama, Agrado enfrenta desafios profissionais e dilemas pessoais, especialmente no reencontro com João Raul (Filipe Bragança), um astro sertanejo e seu interesse amoroso, com quem compartilha uma história complexa.

Elenco de Destaque e Temas Contemporâneos

O elenco de Coração Acelerado reúne nomes conhecidos da dramaturgia nacional, incluindo Isabelle Drummond, Leandra Leal, Gabz, Lázaro Ramos, Daniel de Oliveira e Antonio Calloni, além de participações especiais de artistas da música.

A produção também se propõe a abordar temas contemporâneos como a fama digital, as relações de poder nos bastidores da música e o impacto das redes sociais na carreira dos protagonistas, refletindo o cenário atual.

Serviço

Evento: Estreia da novela Coração Acelerado

Estreia da novela Coração Acelerado Data: Segunda-feira, 12 de janeiro

Segunda-feira, 12 de janeiro Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Belém

Praça de Alimentação do Shopping Pátio Belém Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Entrada: Gratuita