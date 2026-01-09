Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

TV Liberal promove evento em Belém para estreia da novela Coração Acelerado na segunda-feira (12)

Estão confirmadas apresentações de Allanzinho, Karol Diva, Lucas Lima, Richelly Holliday, Thiago Costa e Willy Lima

O Liberal
fonte

A TV Liberal, em parceria com o Shopping Pátio Belém, promoverá a ação a partir das 17h, na Praça de Alimentação do shopping, com shows de artistas locais e a exibição do primeiro capítulo (TV Liberal/ Divulgação)

Um evento de estreia gratuito da novela Coração Acelerado, nova trama das 7 da TV Globo, será realizado em Belém na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. A TV Liberal, em parceria com o Shopping Pátio Belém, promoverá a ação a partir das 17h, na Praça de Alimentação do shopping, com shows de artistas locais e a exibição do primeiro capítulo. Entre os artistas confirmados para as apresentações estão Allanzinho, Karol Diva, Lucas Lima, Richelly Holliday, Thiago Costa e Willy Lima. A apresentação do evento ficará a cargo de Epaminondas Jr.

A programação incluirá apresentações musicais de artistas paraenses dos gêneros arrocha e sertanejo, além de sorteio de brindes e a exibição do primeiro capítulo da novela em um telão instalado no local.

image Artistas paraenses vão agitar a ação da TV Liberal (Divulgação)

A proposta do evento alinha-se à narrativa de Coração Acelerado, que tem a música como elemento estruturante de sua trama, focada em emoções intensas, relações familiares, romances e conflitos. A iniciativa também faz parte da estratégia da TV Liberal para promover experiências presenciais e ampliar a interação do público com seus conteúdos.

Sobre a Novela Coração Acelerado

A estreia de Coração Acelerado na grade da TV Globo está marcada para 12 de janeiro de 2026, na faixa das 19h, substituindo a novela 'Dona de Mim'. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A aposta da emissora é em uma comédia romântica musical ambientada no universo sertanejo, prometendo misturar romance, humor e conflitos familiares com fortes influências do cenário musical brasileiro contemporâneo.

A história se desenrola na fictícia cidade de Bom Retorno, no interior de Goiás. A protagonista é Agrado Garcia, uma jovem cantora e compositora interpretada por Isadora Cruz, que busca reconhecimento em um meio predominantemente masculino.

Ao longo da trama, Agrado enfrenta desafios profissionais e dilemas pessoais, especialmente no reencontro com João Raul (Filipe Bragança), um astro sertanejo e seu interesse amoroso, com quem compartilha uma história complexa.

Elenco de Destaque e Temas Contemporâneos

O elenco de Coração Acelerado reúne nomes conhecidos da dramaturgia nacional, incluindo Isabelle Drummond, Leandra Leal, Gabz, Lázaro Ramos, Daniel de Oliveira e Antonio Calloni, além de participações especiais de artistas da música.

A produção também se propõe a abordar temas contemporâneos como a fama digital, as relações de poder nos bastidores da música e o impacto das redes sociais na carreira dos protagonistas, refletindo o cenário atual.

Serviço

  • Evento: Estreia da novela Coração Acelerado
  • Data: Segunda-feira, 12 de janeiro
  • Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Belém
  • Horário: A partir das 17h
  • Entrada: Gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Coração Acelerado

TV Liberal
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda