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Thiago Costa estrela especial 'Sons do Pará – Potência Paraense' no Mercado de São Brás, em Belém

Com entrada gratuita, gravação do projeto da TV Liberal celebra a música paraense e transforma um dos espaços mais tradicionais de Belém em palco

O Liberal
fonte

A gravação terá início a partir das 20h, logo após o amistoso entre Brasil e Panamá, no dia 31 de maio (Divulgação)

O projeto “Sons do Pará” prepara uma edição especial para celebrar a força da música produzida no estado. No próximo dia 31 de maio, o Mercado de São Brás, em Belém, será palco da gravação do especial “Sons do Pará – Potência Paraense”, comandado pelo cantor paraense Thiago Costa. A entrada será gratuita e aberta ao público.

FOTOS THIAGO COSTA

A gravação terá início a partir das 20h, logo após o amistoso entre Brasil e Panamá, e promete reunir fãs, admiradores e o público que acompanha a trajetória do artista. O programa será exibido no dia 6 de junho, após a edição especial de “Além do Tempo”, na TV Liberal.

Com uma proposta que une entretenimento, identidade cultural e valorização da produção musical local, o projeto aposta no sertanejo com sotaque paraense como forma de aproximar ainda mais o público dos artistas que vêm conquistando espaço dentro e fora do estado.

Escolhido como cenário da gravação, o Mercado de São Brás reforça a conexão do projeto com espaços simbólicos da capital paraense. Um dos pontos turísticos mais tradicionais de Belém, o local será transformado em um grande palco para celebrar a música regional em um encontro entre patrimônio, emoção e cultura popular.

Conhecido pelo repertório que mistura romantismo, sofrência e elementos da cultura regional, Thiago Costa é um dos nomes de destaque do sertanejo paraense. O cantor vem consolidando sua carreira ao levar para os palcos uma identidade musical que dialoga diretamente com o público da região Norte, mostrando que o gênero também ganhou características próprias no Pará.

O especial “Sons do Pará – Potência Paraense” reforça a proposta do projeto de valorizar talentos locais e promover conteúdos conectados ao sentimento de pertencimento do público paraense.

Para o diretor de programação da TV Liberal, Vinicius Volpi, o projeto fortalece a relação da emissora com a cultura regional. “O Sons do Pará nasceu com esse propósito de valorizar a nossa música e aproximar ainda mais o público dos artistas que representam a identidade do estado. O Thiago Costa é um fenômeno popular e gravar esse especial no Mercado de São Brás torna tudo ainda mais simbólico, porque une música, pertencimento e um espaço que faz parte da história de Belém”, destaca.

A gravação será aberta ao público e promete uma noite marcada por muita música, participação popular e valorização da cultura paraense no coração da capital.

Serviço
Gravação do especial “Sons do Pará – Potência Paraense”
Local: Mercado de São Brás – Belém
Data: 31 de maio (domingo)
Horário: A partir das 20h, após o amistoso entre Brasil e Panamá
Entrada gratuita
Exibição: 6 de junho, depois da edição especial de “Além do Tempo”, na TV Liberal.

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Thiago Costa

Mercado de São Brás
Cultura
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