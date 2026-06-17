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Escola 'Quem São Eles' terá Mestre Pinduca como enredo do Carnaval 2027

Escola de samba anunciou enredo em homenagem ao Rei do Carimbó na noite desta quarta (17), e Pinduca confirmou que vai para a Avenida

Eduardo Rocha
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Pinduca,o Rei do Carimbó, é o enredo do Quem São Eles para o Carnaval 2027 (Foto: Divulgação)

O Mestre Pinduca, conhecido como o Rei do Carimbó, ganhou uma homenagem especial na noite desta quarta-feira (17). Poucos dias após completar 89 anos, em 4 de junho, o artista foi anunciado como tema do enredo da escola de samba Império de Samba 'Quem São Eles' para o Carnaval de 2027. O desfile homenageará Aurino Quirino Gonçalves, nome de batismo do ícone da cultura paraense.

O Quenzão anunciou esse enredo por meio das redes sociais. "O Império de Samba Quem São Eles tem a alegria de anunciar que, no Carnaval 2027, levará para a Avenida uma grande homenagem à trajetória musical de Aurino Quirino Gonçalves, o eterno Mestre Pinduca, um dos maiores responsáveis por difundir e eternizar a música paraense", é comunicado na postagem da escola.

"Em forma de samba, o Quenzão contará a história, a obra e o legado desse mestre que transformou a cultura popular do Pará e fez seus ritmos ecoarem pelos quatro cantos do Brasil. Em 2027, a nossa vitrola tocará carimbó, guitarrada e a história de um artista que ajudou a construir a identidade cultural do nosso povo. Vem aí mais um carnaval de valorização da nossa terra, da nossa gente e dos nossos mestres", comunicou a Diretoria do Quenzão. A agremiação carnavalesca informou que, em breve, lançará a logo e o título oficial do enredo.

Na música

"O Rei do Carimbó vai para a Avenida", disse Pinduca, ao tomar conhecimento da postagem do Quenzão sobre o enredo 2027. "Eu sou uma pessoa alegre, e, então, eu fiquei muito feliz contente, com essa iniciativa do Quem São Eles. Isso vai para o meu currículo, é o reconhecimento do trabalho, e eu fico muito contente", declarou Pinduca à Reportagem do Grupo Liberal.

Esse personagem da cultura amazônica está envolvido com a música desde quando tinha 13 anos em Igarapé-Miri, no nordeste do Estado do Pará. Nessa idade, ele já atuava como músico e, aos 18 anos, iniciava a trajetória em Belém do Pará. O apelido  Pinduca ficou tão conhecido do público que o cantor  acabou incorporando essa nomenclatura ao próprio nome: Aurino Pinduca Quirino Gonçalves. 

Pinduca atuou e atua como um divulgador dos ritmos da Amazônia, sobretudo, o carimbó. O convite para ser o enredo do Quem São Eles no Carnaval 2027, quando Pinduca completará 90 anos de idade, foi formalizado pela diretoria da escola na semana passada junto ao cantor e compositor paraense, cuja obra é patrimônio cultural de natureza imaterial do Pará.

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