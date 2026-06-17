Quem é o bilionário empresário com quem Virginia Fonseca se encontrou em Nova York

Virginia Fonseca está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026 e cumprir compromissos profissionais ligados ao programa Domingão com Huck. Durante a passagem por Nova York, a influenciadora digital tem compartilhado momentos de sua agenda, que inclui gravações, passeios e encontros com personalidades do mundo dos negócios.

Um dos registros que chamou a atenção dos seguidores foi o encontro com o empresário bilionário Jacob Arabo, fundador da renomada marca de joias e relógios de luxo Jacob & Co. Nas redes sociais, Virginia publicou uma foto ao lado do relojoeiro em um dos escritórios da empresa.

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Na imagem, os dois aparecem sentados lado a lado durante a visita da influenciadora ao espaço da grife, conhecida internacionalmente por suas peças exclusivas e por atender celebridades e grandes nomes do entretenimento e do esporte.

Quem é Jacob Arabo?

Jacob Arabo é um dos joalheiros mais famosos do mundo e fundador da marca de luxo Jacob & Co. Nascido em Tashkent, capital do Uzbequistão, ele desenvolveu o interesse por relógios ainda na adolescência, após ganhar um modelo de presente do pai. Aos 14 anos, mudou-se com a família para Nova York, onde começou a construir a carreira que o transformaria em referência no mercado de joias e relógios de alto padrão.

Nos Estados Unidos, Jacob estudou joalheria e trabalhou em fábricas do setor antes de lançar suas próprias criações. Considerado um dos pioneiros na criação de joias com diamantes voltadas ao público masculino, Jacob conquistou clientes famosos ao longo das décadas. Entre os nomes que já usaram suas peças estão Jay-Z, 50 Cent, Drake, Rihanna, Madonna, Elton John, Pharrell Williams e o jogador Cristiano Ronaldo.

Polêmicas

Em 2006, o empresário foi preso sob acusação de lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas. Dois anos depois, as acusações mais graves foram retiradas, mas ele se declarou culpado por um delito menor ligado à falsificação de documentos e prestação de informações falsas às autoridades.

O nome do fundador da Jacob & Co. também apareceu em reportagens sobre o caso envolvendo o rapper Sean "Diddy" Combs, que responde a acusações relacionadas a tráfico sexual e exploração.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)