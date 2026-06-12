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Andressa Urach convida Virginia e filho de Edir Macedo para conteúdo adulto: 'dá super certo'

A criadora sugeriu que os dois deveriam

Victoria Rodrigues
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Até o momento, os dois ainda não se pronunciaram sobre o caso. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach surpreendeu ao fazer um convite inusitado à influenciadora digital Virginia Fonseca e ao filho do bispo Edir Macedo, no último sábado (6), em seu perfil do Instagram. Nas redes sociais, Andressa, que é conhecida pelos seus vídeos ousados, sensuais e explícitos na internet, sugeriu que Virginia e Moysés entrassem para o ramo das plataformas de conteúdo adulto para fazer sucesso.

“Eu vi fotos que a Virgínia está postando nas redes sociais, e agora também o filho do bispo Macedo, o Moysés, que está postando umas fotos bem parecidas com as da Virgínia, e eles poderiam vender, ganhar dinheiro”, disse a influencer Andressa Urach em seu perfil do Instagram.

Enquanto dizia que os dois poderiam fazer muito dinheiro no ramo adulto, a influenciadora ressaltou que os dois deveriam fazer um tipo de conteúdo “mais light e mais leve” e alegou que o “perfil da Virginia já dá super certo pra vender”. Mas, até o momento, Virginia Fonseca e Moysés ainda não se pronunciaram sobre o convite de Andressa Urach para conquistar mais dinheiro com fotos em plataformas +18.

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Quem é o filho de Edir Macedo?

O influenciador digital Moysés Bezerra Macedo, mais conhecido como Mike nas redes sociais, é o filho caçula do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Em alguns registros publicados no Instagram, ele costuma sensualizar e postar fotos com objetos cobrindo as partes íntimas, o que fez com que diversas pessoas reparassem nas visões de mundo diferentes entre o pai e o filho.

Ao final do vídeo, a influencer Andressa Urach ainda disse que Moysés não vai ganhar herança e precisa fazer o seu próprio dinheiro. “Eu vi que o bispo Macedo tem uma fortuna de R$ 10 bilhões, segundo essas informações aqui. De repente, já que ele [Moysés] está postando essas fotos, talvez o bispo não dê a herança para ele. Então, vai fazer o teu pé de meia, Moysés, vende teus conteúdos”, destacou Andressa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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