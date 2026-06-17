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Com curadoria de Ismaelino Pinto, Cine CCBEU exibe clássico ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’

Indicado ao Oscar e considerado uma das grandes obras-primas de Spielberg, clássico de 1977 será projetado no Cine CCBEU; ingressos devem ser retirados antecipadamente

O Liberal
fonte

Clássico de 1977 mergulha profundamente na questão do contato alienígena, afastando-se das representações tradicionais de invasões hostis (Divulgação)

Nesta quinta-feira (18), às 18h, o Cine CCBEU exibe Contatos Imediatos do Terceiro Grau (Close Encounters of the Third Kind), de Steven Spielberg. A escolha da obra para exibição passou por curadoria em parceria com o Cineclube Paraense e do jornalista, colunista e comentarista de cinema de O Liberal e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará, Ismaelino Pinto.

Dirigido por Steven Spielberg, o clássico da ficção científica de 1977 Contatos Imediatos do Terceiro Grau (Close Encounters of the Third Kind) continua sendo uma das obras mais influentes do gênero. Na trama, pessoas comuns ao redor do mundo começam a vivenciar encontros misteriosos com objetos voadores não identificados. Guiados por uma força inexplicável e obsessiva, esses indivíduos são atraídos para um ponto remoto e isolado, que se torna o palco de um dos momentos mais emblemáticos da história do cinema: o contato pacífico e definitivo entre a humanidade e seres extraterrestres.

Estrelado por Richard Dreyfuss, o longa se destacou por seus efeitos especiais inovadores, pela trilha sonora marcante e por apresentar os extraterrestres de forma menos ameaçadora do que era comum no cinema da época.

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Melinda Dillon entrega uma atuação brilhante como Jillian Guiler, uma mãe solo cujo filho pequeno, Barry (Cary Guffey), é abduzido por extraterrestres. A performance da atriz transborda uma intensidade emocional que confere profunda humanidade à personagem. O momento em que o garoto é levado pelos visitantes se consolidou como uma das sequências mais memoráveis do cinema, fundindo suspense e angústia de forma magistral.

A condução de Steven Spielberg eleva o filme a um patamar de puro mistério e encantamento, potencializada pela trilha sonora inesquecível de John Williams. As icônicas cinco notas musicais, utilizadas como base para a comunicação entre humanos e alienígenas, são um verdadeiro toque de gênio, traduzindo com simplicidade e beleza o desejo universal de conexão com o desconhecido.

A obra recebeu várias indicações ao Academy Awards e se tornou uma referência do gênero, influenciando gerações de cineastas e produções sobre vida extraterrestre. Um dos momentos mais famosos do filme é a comunicação entre humanos e alienígenas por meio de uma sequência de cinco notas musicais, que se tornou um ícone da cultura pop.

Mais do que uma história sobre OVNIs, o filme aborda temas como curiosidade, descoberta, comunicação e o desejo humano de explorar o desconhecido. Até hoje, é considerado uma das obras-primas da carreira de Spielberg e um dos maiores filmes de ficção científica já produzidos.

A entrada no Cine CCBEU é totalmente gratuita, mas os ingressos são limitados, por isso há a necessidade de serem retirados com antecedência no Sympla.

Agende-se

Data: quinta-feira, 18
Hora: 18h
Local: CCBEU Padre Eutíquio – Trav. Padre Eutíquio,1309 - Belém

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