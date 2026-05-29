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Cine PE celebra 30 anos com homenagens, estreias e sessões gratuitas em Recife

Festival reúne produções nacionais, presta tributo a Cláudia Abreu e avança rumo ao reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial

O Liberal
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A atriz Cláudia Abreu será a grande homenageada desta edição do festival (Foto/Reprodução/Instagram: @claudiaabreu_atriz)

O Cine PE/Festival do Audiovisual inicia a sua 30ª edição no Recife, com uma programação de sessões gratuitas que se estende até o dia 7 de junho. Consolidando três décadas de história dedicada ao cinema brasileiro, o festival terá exibições competitivas no Cinema do Teatro do Parque e a Mostra Matinê, fora da competição, no Cinema São Luiz.

Os ingressos para as sessões poderão ser retirados diariamente na bilheteria do Teatro do Parque, a partir das 17h, ou antecipadamente pela plataforma Sympla, sujeitos à lotação do espaço. O jornalista Ismaelino Pinto fará a cobertura exclusiva do evento para o Grupo Liberal.

Homenagem a Cláudia Abreu e abertura oficial

A atriz Cláudia Abreu será a grande homenageada desta edição do festival. Com uma trajetória consolidada no teatro, televisão e cinema, ela é considerada um dos principais nomes da dramaturgia brasileira.

A diretora Sandra Bertini ressalta a importância da escolha: “Celebrar os 30 anos do Cine PE com uma homenagem a Cláudia Abreu é reconhecer uma artista que atravessa gerações com talento e consistência”, destaca.

A abertura oficial do evento acontece no dia 1º de junho, com uma homenagem especial aos 30 anos do festival. Em seguida, será exibido o longa “Doutor Monstro” (PR/SP), dirigido por Marcos Jorge. O filme é inspirado no caso real de Farah Jorge Farah e acompanha uma promotora, interpretada por Taís Araújo, em uma investigação marcada pelas tensões do sistema de justiça.

Cine PE busca reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial

Em 2026, o Cine PE avança rumo ao reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial. Projetos nesse sentido já tramitam na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e na Câmara de Vereadores do Recife.

Para o produtor Alfredo Bertini, esse movimento simboliza o reconhecimento da trajetória construída ao longo de três décadas. “O Cine PE sempre foi mais do que um festival, é um espaço de encontro, de formação de público e de valorização do nosso cinema. Ver esse movimento em direção ao reconhecimento como patrimônio é muito significativo”, afirma.

Programação variada e destaques de filmes

Ao longo da semana, o Cine PE reúne mostras competitivas de curtas e longas-metragens nacionais e pernambucanos. A programação inclui ainda debates, entrevistas coletivas e diversas atividades paralelas.

Entre os destaques de longas-metragens em exibição estão:

  • “Buenosaires” (PE)
  • “Resta Um” (RJ)
  • “Mapas” (DF)
  • “A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ)
  • “Onde Estamos Seguros” (SP)

Lançamento de livro e encontros com profissionais

A programação inclui também o lançamento do livro comemorativo “Cine PE: Uma grande história feita de muitas”. A obra coletiva aborda a trajetória do festival ao longo dos anos.

Outro evento de destaque é o encontro “Papo de Cinema — Os desafios profissionais da sétima arte”, que será realizado no Auditório Capiba da UNINASSAU Graças.

Mostra Matinê e encerramento com Troféu Calunga

As sessões paralelas da Mostra Matinê ocuparão o Cinema São Luiz nos dias 6 e 7 de junho. A seleção de filmes desta mostra busca apresentar novos olhares e experimentações audiovisuais.

Entre as produções exibidas na Mostra Matinê, destacam-se:

  • “José Bezerra, Artista”
  • “Caldeirão”
  • “Presente de Aniversário”
  • “Festa Infinita”
  • “Arrenêgo”

O encerramento do Cine PE acontece no dia 7 de junho, com uma homenagem à Gullane e a exibição hors concours do longa “O Cobrador de Fraque” (SP).

Ao final do festival, os vencedores das mostras competitivas receberão o tradicional Troféu Calunga. Criado pela artista Juliana Notari, o troféu é inspirado na simbologia do maracatu e das tradições afro-brasileiras. Os premiados levam a Calunga de Prata, enquanto os homenageados recebem a Calunga Dourada.

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