Cine PE celebra 30 anos com homenagens, estreias e sessões gratuitas em Recife
Festival reúne produções nacionais, presta tributo a Cláudia Abreu e avança rumo ao reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial
O Cine PE/Festival do Audiovisual inicia a sua 30ª edição no Recife, com uma programação de sessões gratuitas que se estende até o dia 7 de junho. Consolidando três décadas de história dedicada ao cinema brasileiro, o festival terá exibições competitivas no Cinema do Teatro do Parque e a Mostra Matinê, fora da competição, no Cinema São Luiz.
Os ingressos para as sessões poderão ser retirados diariamente na bilheteria do Teatro do Parque, a partir das 17h, ou antecipadamente pela plataforma Sympla, sujeitos à lotação do espaço. O jornalista Ismaelino Pinto fará a cobertura exclusiva do evento para o Grupo Liberal.
Homenagem a Cláudia Abreu e abertura oficial
A atriz Cláudia Abreu será a grande homenageada desta edição do festival. Com uma trajetória consolidada no teatro, televisão e cinema, ela é considerada um dos principais nomes da dramaturgia brasileira.
A diretora Sandra Bertini ressalta a importância da escolha: “Celebrar os 30 anos do Cine PE com uma homenagem a Cláudia Abreu é reconhecer uma artista que atravessa gerações com talento e consistência”, destaca.
A abertura oficial do evento acontece no dia 1º de junho, com uma homenagem especial aos 30 anos do festival. Em seguida, será exibido o longa “Doutor Monstro” (PR/SP), dirigido por Marcos Jorge. O filme é inspirado no caso real de Farah Jorge Farah e acompanha uma promotora, interpretada por Taís Araújo, em uma investigação marcada pelas tensões do sistema de justiça.
Cine PE busca reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial
Em 2026, o Cine PE avança rumo ao reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial. Projetos nesse sentido já tramitam na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e na Câmara de Vereadores do Recife.
Para o produtor Alfredo Bertini, esse movimento simboliza o reconhecimento da trajetória construída ao longo de três décadas. “O Cine PE sempre foi mais do que um festival, é um espaço de encontro, de formação de público e de valorização do nosso cinema. Ver esse movimento em direção ao reconhecimento como patrimônio é muito significativo”, afirma.
Programação variada e destaques de filmes
Ao longo da semana, o Cine PE reúne mostras competitivas de curtas e longas-metragens nacionais e pernambucanos. A programação inclui ainda debates, entrevistas coletivas e diversas atividades paralelas.
Entre os destaques de longas-metragens em exibição estão:
- “Buenosaires” (PE)
- “Resta Um” (RJ)
- “Mapas” (DF)
- “A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ)
- “Onde Estamos Seguros” (SP)
Lançamento de livro e encontros com profissionais
A programação inclui também o lançamento do livro comemorativo “Cine PE: Uma grande história feita de muitas”. A obra coletiva aborda a trajetória do festival ao longo dos anos.
Outro evento de destaque é o encontro “Papo de Cinema — Os desafios profissionais da sétima arte”, que será realizado no Auditório Capiba da UNINASSAU Graças.
Mostra Matinê e encerramento com Troféu Calunga
As sessões paralelas da Mostra Matinê ocuparão o Cinema São Luiz nos dias 6 e 7 de junho. A seleção de filmes desta mostra busca apresentar novos olhares e experimentações audiovisuais.
Entre as produções exibidas na Mostra Matinê, destacam-se:
- “José Bezerra, Artista”
- “Caldeirão”
- “Presente de Aniversário”
- “Festa Infinita”
- “Arrenêgo”
O encerramento do Cine PE acontece no dia 7 de junho, com uma homenagem à Gullane e a exibição hors concours do longa “O Cobrador de Fraque” (SP).
Ao final do festival, os vencedores das mostras competitivas receberão o tradicional Troféu Calunga. Criado pela artista Juliana Notari, o troféu é inspirado na simbologia do maracatu e das tradições afro-brasileiras. Os premiados levam a Calunga de Prata, enquanto os homenageados recebem a Calunga Dourada.
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