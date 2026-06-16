Maderito revela como surgiu chamada ‘Alok já chegou’ usada no set de ‘rock doido’ do Parárraiá 2026

A Gang do Eletro esteve presente em um dos momentos que marcaram o show de Alok no Parárraiá 2026, na última sexta-feira (12), em Belém. Em entrevista ao Grupo Liberal, Maderito revelou os bastidores da gravação da chamada usada na abertura do set “rock doido”, apresentado pelo DJ Elison para introduzir sua participação especial.

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Segundo o integrante do grupo, o convite para colaborar partiu do próprio Elison, que entrou em contato enquanto preparava o pocket show.

“Ele entrou em contato comigo e falou: ‘Maderito, eu estou preparando um o bloco [de tecnomelodys] para o Alok’. Depois, comentou sobre uma chamada intitulada ‘já chegou’ que estava fazendo sucesso entre os DJs e queria uma versão especial para levar ao Mangueirão”, relatou.

A chamada criada pelo grupo reproduz um formato bastante conhecido nas aparelhagens paraenses, em que DJs utilizam frases de impacto para interagir com o público. No caso da apresentação do festival, a gravação dizia: “Eu quero saber se o Alok já chegou”.

Maderito contou ainda que estava viajando para São Paulo quando recebeu o convite. De acordo com ele, a gravação foi realizada de forma improvisada em um quarto de hotel, com a participação dos demais integrantes da Gang do Eletro.

“Nós [Will Love, Keila Gentil e DJ Wald Squash] fomos para uma parte mais acústica do quarto e gravamos esse áudio”, explicou.

Após o sucesso do show, Maderito afirmou que recebeu mensagens de fãs que reconheceram sua voz durante o show. “Quando cheguei em Belém, o maior comentário era: ‘Eu escutei a tua voz no começo do ‘rock doido’’. Fiquei muito feliz com essa repercussão”, disse.

O artista também agradeceu ao DJ Elison pelo convite e adiantou que novos projetos envolvendo os dois podem ser anunciados em breve.