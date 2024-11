Alok agradece público paraense pelo sucesso de show em Belém: ‘Amo vocês’

Na noite desta terça-feira (26/11), o DJ Alok utilizou os Stories do Instagram para expressar sua gratidão ao público paraense pelo sucesso de seu show em Belém, realizado no último sábado (23). A apresentação reuniu cerca de 250 mil pessoas e encantou o artista, que é reconhecido internacionalmente.

Em sua publicação, Alok destacou o carinho e a energia única do público local. “Esse Storie é dedicado exclusivamente para a galera de Belém e do Pará. Eu só fui chegar em casa agora depois do show, acabei fazendo várias campanhas. Só agora estou tendo de vir aqui agradecer vocês por tanto carinho, por essa energia tão linda”, afirmou.

O DJ também elogiou a beleza e a riqueza cultural da região, ressaltando sua felicidade em incluir elementos locais no show.

“Tô encantado também com a beleza e a riqueza da cultura de vocês! Foi muito maneiro conseguir fazer um bloco de aparelhagem, o ‘Rock doido’, agradecer ao DJ Elison, também todos os DJs que representam esse movimento aí. Agradecer aos convidados especiais, Pinduca, Gaby Amarantos, Joelma, Zaynara, Vivi Batidão, que foram incríveis, animaram a noite. Belém, eu amo vocês!”, declarou.