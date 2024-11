Luzes de show de Alok em Belém permitiriam 'fazer contato' com ETs; veja o vídeo!

No último sábado (23/11), Alok fez um show gratuito em Belém, marcando o início das celebrações da COP30, que será realizada na capital paraense em novembro de 2025. O evento, que reuniu mais de 250 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão, contou com uma grande estrutura de palco em formato de pirâmide, com 30 metros de altura, além de dezenas de drones que se organizaram em diferentes formas no céu e fogos de artifícios.

Durante uma das apresentações dos objetos voadores, formou-se uma torre iluminada tão imensa que internautas brincaram, dizendo que foi possível "fazer contato" com seres extraterrestres.

"Se meu pai visse isso, ele ia falar que era um ritual Illuminati", brincou uma. "Os shows do Alok são gigantes, né?", observou um segundo. Um terceiro internauta ainda os responsáveis por trás do show de luzes: "A equipe dele [Alok] meio que arrasa com esses drones, né?"]

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)