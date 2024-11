Alok posta foto com camisa do Remo e Paysandu, e agradece ao público do Pará: 'Amo vocês!'

Ainda vivendo o êxtase da apresentação em Belém, Alok usou seu perfil no Instagram para agradecer a recepção e presença no público no espetáculo. Com diversas fotos e vídeos postados em forma de carrossel, o artista mostrou um pouco que foi se apresentar diante de mais de 250 mil pessoas.

“Aurea Tour - Belém - PA ✨❤️ Obrigado por tanto carinho Pará! Amo vocês! Thanks for all this love Belém! I feel blessed”, escreveu.

Em uma das imagens compartilhadas por Alok, ele aparece posando com uma camisa do Paysandu e outra do Remo. As peças estão penduradas no ombro do artista. Em outros vídeos e fotos, Alok mostra a quantidade do público presente e show de drones realizado no céu de Belém.

A apresentação ocorreu no último sábado (23), no estádio Mangueirão, e marcou a abertura da contagem regressiva para a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025.

"O Pará no topo 😍❤️🙌", escreveu uma internauta. "Foi impactante, magnífico, a todos nós paraense, amamos tudo ❤️", disse.