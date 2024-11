Alok usa figurino que traz a Amazônia como guardiã do planeta, em show no Pará; confira detalhes

O DJ Alok subiu ao palco no estacionamento do Estádio do Mangueirão, em Belém, como parte da AUREA Tour, no último sábado (23/11). Além de incorporar representatividade ao incluir artistas locais no show, o artista utilizou um look sustentável, desenvolvido com elementos vindos da floresta. A peça foi criada pela marca paraense Normando, dos designers Marco Normando e Emídio Contente, reconhecida pelo uso de matérias-primas ecológicas.

Inspirado na Amazônia como guardiã do mundo, o figurino buscou destacar a importância da preservação ambiental e social da região. “O look do Alok surgiu após muitas conversas e trocas com a equipe de styling do DJ. Nós, da Normando, trouxemos a proposta de pensar na floresta como guardiã de todos nós. Por isso, o corpo do músico aparece protegido com uma indumentária verde metálica tecnológica”, afirmou a marca.

A peça principal foi confeccionada com plissados costurados manualmente, formando um quebra-cabeça único e exclusivo. “Acreditamos na moda que comunica e falamos em todos os momentos sobre a importância do olhar atento para a Amazônia e todas as questões que nos cercam. Assim como a Amazônia é uma guardiã do planeta, precisamos também agir sendo guardiões da floresta”, complementou a Normando.

Uns dias antes da apresentação, ainda em Belém, o DJ também chamou atenção ao surgir com a Camisa Vitória-Régia, da mesma marca paraense. A peça, uma camisa de alfaiataria verde, destacou-se pela modelagem redonda que mantém todos os códigos de uma camisaria tradicional, mas com um design que imita a planta aquática da região amazônica.

Alok escolhe 'Camisa vitória-régia', da marca paraense Normando, para compromisso em Belém. (Reprodução)